La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe dedicarsi a delle cessioni e a solo un rinforzo, a tal riguardo si parla del possibile arrivo di un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado. Per quanto riguarda le cessioni si valutano le partenze di Daniele Rugani e di Weston McKennie, difficile invece che Rabiot lasci in anticipo Torino a meno che non arrivi un'offerta da almeno 20 milioni di euro a gennaio. Potrebbe ritornare nella società bianconera in anticipo Luca Pellegrini, che non sta raccogliendo molto minutaggio.

Il terzino potrebbe trasferirsi alla Lazio come contropartita tecnica per l'acquisto a giugno di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista è in scadenza di contratto con la società laziale a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Fra l'altro come scrive Tuttosport i rapporti fra Lotito e la società bianconera sono ritornati ottimi. A conferma di questo anche le parole del senatore nei confronti dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Di conseguenza l'eventuale cessione in prestito con diritto di riscatto di Pellegrini alla Lazio e la possibile partenza di Rabiot a giugno (è in scadenza di contratto) potrebbero agevolare l'arrivo a Torino proprio del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i rapporti fra Lotito e la Juventus sembrano essere ritornati ottimali. Per questo il presidente della Lazio potrebbe agevolare la cessione di Sergej Milinkovic-Savic anche in considerazione del fatto che il centrocampista non vorrebbe prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024.

Di conseguenza il momento ideale per cederlo è giugno, con un'offerta da circa 40 milioni di euro più l cartellino di Luca Pellegrino il giocatore potrebbe approdare nella società bianconera. Milinkovic-Savic sostituirebbe Rabiot, che difficilmente prolungherà il contratto con la Juventus in scadenza a giugno. In una recente intervista il francese impegnato al mondiale con la nazionale ha dichiarato che il campionato inglese potrebbe essere ideale per le sue caratteristiche tecniche.

Ci sarebbero diverse società interessate a Rabio, dal Newcastle all'Arsenal fino ad arrivare al Chelsea.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro, a Juan Cuadrado ed ad Angel Di Maria, l'argentino potrebbe far ritorno in Sudamerica per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Per quanto riguarda i possibili acquisti a parametro zero potrebbe arrivare il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.