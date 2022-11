Nei prossimi mesi, la Juventus comincerà a pensare al mercato estivo 2023. I bianconeri a fine stagione rischiano di perdere alcuni giocatori a costo zero. In particolare Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot vanno in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera con alcuni di loro proverà a sedersi a un tavolo per parlare di rinnovo, ad esempio l'intenzione sarebbe quella di provare a tenere Adrien Rabiot, ma la trattativa sembra essere in salita. Il francese potrebbe infatti chiedere un ingaggio molto elevato e la Juventus non sembra intenzionata a spingersi oltre ai 7 milioni a stagione.

In caso di partenza di Rabiot, la dirigenza dovrà cercare un giocatore di qualità in grado di sostituirlo. Stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe arrivare a Milinkovic-Savic e per questo potrebbe lasciar partire - a diverso titolo - tre calciatori: Adrien Rabiot, Weston McKennie e Leandro Paredes.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus non sembra intenzionata a farsi trovare impreparata in vista del mercato estivo. Per questo motivo, se i bianconeri dovessero perdere Adrien Rabiot a parametro zero, dovrebbero sostituirlo con un top player.

Il nome individuato sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non ha ancora rinnovato con la Lazio (ha il contratto in scadenza nel 2024) e la Juve questa estate potrebbe farsi avanti con il club biancoceleste.

Lotito ha già chiarito di volere un'offerta adeguata per mettersi al tavolo della trattative.

Per trovare risorse la dirigenza bianconera potrebbe decidere di non riscattare dal Psg Leandro Paredes, di cedere a titolo definitivo Weston McKennie e non rinnovare con Rabiot.

Rabiot in grande crescita

Negli ultimi mesi, Massimiliano Allegri ha valorizzato molto Adrien Rabiot.

Adesso il francese è un centrocampista completo: in particolare il numero 25 juventino nella prima parte di novembre si è preso i bianconeri "sulle spalle" ed è stato uno dei protagonisti delle sei vittorie consecutive ottenute dalla squadra di Massimiliano Allegri, segnando gol fondamentali come quello contro l'Inter e realizzando assist importanti (come quello a Kean nel match contro la Lazio).

Il rendimento positivo di Rabiot sta proseguendo anche al mondiale: nella prima gara della Francia contro l'Australia ha infatti segnato un gol e fornito un assist a Giroud. Ottime prestazioni che inevitabilmente fanno lievitare le quotazioni del giocatore, il quale potrebbe avere quindi molti corteggiatori nei prossimi mesi.