La Juventus ha recentemente nominato i nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione, il cui insediamento è previsto per il 18 gennaio.

La stampa sportiva aveva ipotizzato, nelle scorse settimane, anche un possibile inserimento di figure 'sportive' all'interno del CdA, ma al momento la proprietà ha deciso di affidarsi solo a tecnici, pronti a fronteggiare le vicende giudiziarie che potrebbero riguardare la società bianconera in merito alle presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio.

Sui media si era parlato per settimane di un possibile ritorno nel club di Alessandro Del Piero, ma per ora non è previsto l'inserimento dell'ex giocatore bianconero nel massimo organo societario bianconero.

Juventus, individuati i nomi del nuovo CdA

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus recentemente nominato dalla proprietà è formato solo da membri tecnici, pronti a sostenere quindi nel migliore dei modi gli eventuali procedimenti giudiziari, dopo le indagini portate avanti dalla Procura di Torino e dalla Consob.

La conferma è arrivata il 26 dicembre, quando sono stati annunciati i nomi dei cinque nuovi membri: oltre al presidente Gianluca Ferrero e amministratore delegato Maurizio Scanavino ci saranno anche Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello. Un Consiglio d'Amministrazione che sarà dimezzato sul piano numerico rispetto a quello precedente, presieduto da Andrea Agnelli.

L'insediamento ufficiale avverrà il 18 gennaio 2023.

Solo dopo la conclusione degli eventuali procedimenti giudiziari potrebbero esserci nuovi inserimenti nel Cda, pertanto attualmente non è previsto quello di Alessandro Del Piero.

Del Piero per il momento non sarà inserito nel CdA bianconero

Come avevano scritto per settimane varie testate sportive un eventuale ingresso in società di Alessandro Del Piero, ex giocatore "bandiera" della Juventus, potrebbe essere molto importante non solo nella gestione sportiva, ma anche dal punto di vista rappresentativo dell'immagine, per migliorare i rapporti istituzionali con Uefa e Fifa dopo le problematiche avute fra per la vicenda Superlega.

Ma a quanto pare il ritorno di Del Piero nel club al momento non è all'orizzonte e potrebbe essere, eventualmente, valutato soltanto dopo la risoluzione dei procedimenti giudiziari che potrebbero coinvolgere la società bianconera.