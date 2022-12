La Juventus è attesa da un inizio di gennaio impegnativo dal punto di vista sportivo ma anche societario. La nomina del Consiglio d'Amministrazione è prevista il 18 gennaio, il presidente designato sarà Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. E proprio quest'ultimo avrà il compito di scegliere un ruolo importante per la stagione 2023-2024, quello di direttore sportivo. Scanavino starebbe già valutando diversi nomi ma prima di tutto sarà valutato il lavoro di Federico Cherubini. Se dovesse contribuire ad una stagione importante da parte della Juventus, potrebbe anche essere confermato.

Alcuni giornali hanno anche parlato della possibilità di una conferma nella dirigenza bianconera ma con un altro ruolo per l'attuale direttore sportivo. Ci sono diversi nomi che piacciono a Scanavino e che potrebbero sostituire Cherubini. Il primo è Cristiano Giuntoli, che ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e che ha dimostrato nelle ultime stagioni non solo di saper vendere bene ma anche di acquistare a prezzo vantaggioso giocatori che si stanno rivelando importanti. Altro nome che si starebbe valutando è quello di Giovanni Rossi, attuale direttore sportivo del Sassuolo con un passato dirigenziale nel settore giovanile della Juventus. Fra l'altro ha già lavorato con Massimiliano Allegri quando il toscano era alla guida tecnica della società emiliana.

L'altro nome è quello di Giovanni Manna, in tal caso sarebbe una promozione per il dirigente che attualmente lavora nella Juventus Next Gen.

L'attuale direttore generale dell'Inter sarebbe considerato ideale per la proprietà bianconera per far ripartire il progetto sportivo condizionato nelle ultime stagioni da investimenti pesanti ma anche dalla pandemia da coronavirus, che ha portato a mancati ricavi importanti.

Potrebbe ritornare anche Del Piero

La Juventus potrebbe affidarsi ad un altro ritorno oltre a quello di Marotta. Le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero la volontà della società bianconera di affidarsi all'ex giocatore Alessandro Del Piero, che potrebbe diventare vicepresidente. Un ruolo importante con il quale potrebbe contribuire non solo alla gestione sportiva della società bianconera ma anche dal punto di vista rappresentativo essendo da sempre uno dei riferimenti calcistici della società bianconera.