La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo in cui dovrà tener conto anche delle cessioni. Se dovessero arrivare offerte per McKennie la società bianconera potrebbe considerarle, così come per Rabiot ed eventualmente per Vlahovic. Come scrive Calciomercato.it la punta della Juventus potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio. Si parla di diverse società inglesi pronte ad investire una somma importante per il giocatore. La sua valutazione di mercato è di circa 100 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe accontentarsi anche di un prestito con riscatto a giugno.

Molto dipenderà anche dalla condizione fisica del giocatore, considerando il problema di pubalgia che lo sta riguardando oramai da diversi tempo.

Nella prima parte di stagione Vlahovic è stato condizionato dal problema di pubalgia, anche se è riuscito a dare un contributo importante per quanto riguarda la realizzazione di gol sia in Champions League che nel campionato italiano. Diverse società inglesi sarebbero interessate al loro acquisto, parliamo di Manchester United, Arsenal e Chelsea. I primi lavorano al sostituto di Cristiano Ronaldo mentre per quanto riguarda invece le società londinesi devono rinforzare il settore avanzato dopo i recenti infortuni di Gabriel Jesus e Broja.

Possibile la cessione di Vlahovic a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic a gennaio. Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro il giocatore potrebbe lasciare Torino. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi. Di certo la crescita di Moise Kean prima della pausa mondiale potrebbe anche agevolare la partenza di Vlahovic anche se potrebbe venire sostituito in caso di cessione.

A proposito di Moise Kean è stato decisivo in diversi match come quello contro il Verona e contro la Lazio. Molto dipenderà anche dal recupero ottimale dei giocatori che nella prima parte di stagione non sono riusciti a dare il loro contributo a causa di problemi fisici. Parliamo di Angel Di Maria e di Federico Chiesa, il primo dovrebbe rientrare per inizio 2023 perché è in vacanza dopo il mondiale vinto con l'Argentina.

Per quanto riguarda il centrocampista dovrebbe iniziare allenarsi con la squadra dopo Natale e potrebbe già essere disponibile per il match di campionato contro la Cremonese previsto il 4 gennaio. La speranza di Allegri è poter recuperare tutti non tanto contro l'Udinese quanto nel match Napoli - Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve tenere conto anche dei giocatori in scadenza a giugno e proprio per questo deve lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024. Sono almeno quattro i giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera, ovvero Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Senza contare che potrebbe non essere riscattato il cartellino di Paredes dal Paris Saint Germain.