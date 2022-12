La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio ma anche quello di giugno. C'è molto lavoro per la società bianconera anche in considerazione del fatto che ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza a fine stagione e che devono essere sostituiti. Uno su tutti è Alex Sandro: Allegri prima della fine della prima parte di stagione si è affidato al 3-5-2 valorizzando il brasiliano nel ruolo di centrale di sinistro e alternando sulla fascia sinistra di centrocampo Kostic e Iling Junior. In previsione di un possibile ritorno al 4-3-3 serve un terzino sinistro che sappia fare tutta la fascia.

Uno dei preferiti della società bianconera rimane sempre Renan Lodi, il brasiliano è attualmente in prestito al Nottingham Forrest ma il suo cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid. A giugno potrebbe ritornare nella società spagnola per poi trasferirsi alla Juventus, che lo segue da molto tempo. il brasiliano potrebbe non essere l'unico giocatore dell'Atletico Madrid ad approdare nella società bianconera a giugno. Si parla di un possibile ritorno di Alvaro Morata, che ha un contratto con la società spagnola fino a giugno 2024. Due giocatori che potrebbero arrivare alla Juventus in uno scambio di mercato che porterebbe Weston Mckennie e Moise Kean all'Atletico Madrid. Considerando la valutazione di mercato simile fra i giocatori sarebbe uno scambio di mercato alla pari, con la Juventus che avrebbe un terzino sinistro importante in sostituzione di Alex Sandro.

Possibile scambio di mercato con l'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare uno scambio di mercato con l'Atletico Madrid che riguarderebbe quattro giocatori, due bianconeri e due spagnoli. Da una parte Weston McKennie e Moise Kean potrebbero trasferirsi nella società spagnola, dall'altra Renan Lodi e Alvaro Morata potrebbero approdare a Torino.

Il brasiliano piace molto come sostituto di Alex Sandro, per quanto riguarda lo spagnolo sarebbe il terzo approdo nella società bianconera dopo gli anni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Di certo sorprenderebbe la partenza di Kean considerando i miglioramenti avuti dal giocatore nella prima parte di stagione e il fatto che è cresciuto nel settore giovanile e utile per un discorso di lista Champions League.

Per quanto riguarda l'americano non sorprenderebbe la partenza anche in considerazione del fatto che la società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche a gennaio, come confermano diversi giornali sportivi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero anche in considerazione del fatto che almeno altri quattro giocatori bianconeri potrebbero lasciare con la stessa modalità Torino. Fra i giocatori graditi dalla Juve ci sarebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica anche lui in scadenza di contratto a giugno. Da valutare anche il centrocampista Tielemans, il terzino Singo e lo spagnolo Asensio, anche lui in scadenza di contratto con il Real a giugno.