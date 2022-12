Inter e Juventus sono proiettate a programmare il mercato del futuro. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista ma non disdegnerebbero una cessione per fare cassa. Potrebbe essere il caso di Hakan Calhanoglu che interesserebbe all'Atletico Madrid. Il club allenato da Diego Simeone, invece, avrebbe da proporre Rodrigo De Paul che sarebbe stato sondato da tempo dai dirigenti meneghini. Per quanto riguarda i bianconeri, Paul Pogba potrebbe rescindere il suo contratto dopo gli infortuni che non gli hanno mai permesso di giocare nella prima parte di stagione.

A riportare queste indiscrezioni calciomercatoweb.it e interlive.it.

Intreccio De Paul-Calhanoglu per Inter e Atletico

L'Atletico Madrid penserebbe ad Hakan Calhanoglu per rinforzare il centrocampo. Il turco avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e l'Inter potrebbe pensare alla cessione visto che garantirebbe una plusvalenza totale in quanto ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan. La società che milita in Liga potrebbe offrire uno scambio alla pari con Rodrigo De Paul, molto vicino ai nerazzurri in passato. I dirigenti degli Zhang preferirebbero, però, condurre due trattative slegate.

Due rivelazioni sulla situazione di Pogba

Paul Pogba potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus.

Il francese non è mai stato in grado di giocare durante questa stagione per i troppi infortuni. Anche Massimiliano Allegri ha confermato che il centrocampista non ha svolto allenamenti: “Non sappiamo come e quando tornerà, non ha fatto un metro in allenamento” ha dichiarato il tecnico del club torinese. Conferme sul possibile addio arriverebbero da Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio.

"Se Pogba non dovesse essere disponibile a gennaio, si valuta la rescissione del contratto con la Juve” ha svelato il giornalista sull'ex Manchester United che è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla squadra inglese.

Il Tottenham starebbe pensando ad Hakimi

Achraf Hakimi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

Il terzino non si è mai ambientato alla perfezione e potrebbe cambiare aria a fine stagione. L'Inter lo riaccoglierebbe a braccia aperte ma il prezzo del cartellino, così come quello dell'ingaggio, sarebbe troppo elevato per il budget degli Zhang. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un interessamento del Tottenham per l'ex Borussia Dortmund che potrebbe ritrovare Antonio Conte, allenatore che lo ha lanciato proprio alla Pinetina. Gli Spurs potrebbero mettere sul piatto un'offerta da circa 80 milioni di euro per convincere i transalpini alla cessione. La squadra inglese sarebbe alla finestra anche per Denzel Dumfries dell'Inter.