La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. Non ci si aspettano grandi investimenti ma potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado. Uno dei nomi graditi dalla società bianconera è quello di Ivan Fresneda, giocatore classe 2004 del Valladoid valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con la cessione di Rugani o eventualmente con quella di McKennie. Intanto in previsione del Calciomercato estivo la Juventus potrebbe valutare rinforzi di qualità anche per festeggiare il centenario della proprietà della Famiglia Agnelli.

A tal riguardo uno dei nomi che piacciono alla società bianconera per il settore avanzato è Gabriel Martinelli, nazionale brasiliano impegnato al mondiale con la rappresentativa sudamericana. Il suo contratto scade a giugno ma c'è un'opzione per il prolungamento di contratto per un'altra stagione. A parlare del futuro professionale del giocatore brasiliano è stato Ramires, ex centrocampista del Chelsea e nazionale brasiliano. Secondo Ramires è normale per Gabriel Martinelli pensare ad una società più blasonata dopo diverse stagioni all'Arsenal. Per questo potrebbe valutare un'eventuale esperienza professionale in una società come la Juventus o il Real Madrid nonostante l'Arsenal sta dimostrando in questa stagione di poter lottare per vincere il campionato inglese.

Il giocatore Gabriel Martinelli piacerebbe alla Juventus e al Real Madrid

'Gabriel Martinelli è un giocatore importante. È stato assolutamente eccezionale per l’Arsenal in questa stagione, ed è bello vedere un giovane brasiliano emergere e mostrare così tanta maturità'. Queste le dichiarazioni di Ramires, l'ex Chelsea ha aggiunto: 'È normale che grandi società come Juventus e Real Madrid valutino il suo acquisto.

Gioca in una società importante ma ci sarà sempre un altro livello. Dipenderà da Gabriel ma è normale per giocatori come lui pensare a società come il Real Madrid'. Parole che lasciano intendere come il giocatore dell'Arsenal piaccia a diverse società, come ad esempio alla Juventus. Di certo la sua valutazione di mercato ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa cercare di acquistarlo nel calciomercato estivo anche per festeggiare il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli.

La sua valutazione di mercato attualmente è di 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo potrebbe fare diverse cessioni importanti a gennaio. Potrebbero partire Rugani e McKennie, a giugno difficilmente prolungheranno il contratto Juan Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi sono in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.