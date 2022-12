La Juventus , nelle ultime settimane, ha vissuto una rivoluzione societaria in seguito alle dimissioni del Cda e dell'intera dirigenza. Questo cambiamento ha generato un'iniziale smarrimento per i tifosi e i giocatori bianconeri. Ma come ha spiegato Massimiliano Allegri, le cose a livello sportivo non sono cambiate. Infatti, il tecnico livornese è il punto di riferimento della parte sportiva insieme a Federico Cherubini. In ogni caso, Leonardo Bonucci ha voluto compattare ancora di più il gruppo portando tutti i suoi compagni di squadra a cena.

Il capitano della Juventus ha poi postato la foto che lo ritrae al ristorante gli altri giocatori bianconeri: "Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l'unica cosa che devi fare è restare unito", ha scritto Bonucci.

La Juventus fa quadrato

In queste settimane, le vicende extra campo della Juventus hanno tenuto e stanno tenendo banco sui media, ma la squadra sta facendo di tutto per restare concentrata sul campo. A fare da garante sulla tranquillità del gruppo c'è Massimiliano Allegri che si occupa dell'area sportiva. Anche Leonardo Bonucci ha voluto fare la sua parte e ha deciso di portare i suoi compagni di squadra a cena per testimoniare l'unità del gruppo. Ovviamente, alla cena non erano presenti gli ultimi reduci dal mondiale.

Ma Bonucci ci ha tenuto a sottolineare che anche i vari Danilo, Bremer, Alex Sandro, Di Maria, Paredes e Rabiot, seppur non presenti, si trovassero lì con il cuore: "E anche se qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra. Anche chi è lontano, è qui con Noi". Adesso, nelle prossime settimane, la Juventus ritroverà anche i giocatori che sono usciti dal mondiale nelle fasi finali.

Gli ultimi a rientrare alla base saranno Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot che sono attesi alla Continassa il 30 dicembre. Dopodiché si dovrà capire se potranno essere a disposizione per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese o se torneranno il 7 gennaio contro l'Udinese.

Cena con sottofondo musicale

Leonardo Bonucci e i suoi compagni di squadra hanno voluto postare sui social la foto che li ritrae tutti insieme al ristorante.

Ma al termine del pasto i giocatori della Juventus si sono dilettati con un po' di musica. La prima canzone che è risuonata all'interno del ristorante è stata: "Juve, storia di un grande amore". La squadra ha deciso di intonare l'inno bianconero e tra i più scatenati c'erano proprio Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Paul Pogba . Il video che ritrae i giocatori che cantano l'inno della Juventus sta facendo il giro dei social ei tifosi juventini stanno apprezzando parecchio queste immagini perché, a loro parere, testimoniano l'attaccamento dei calciatori ai colori bianconeri.