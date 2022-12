In queste ore, si parla moltissimo di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus . I bianconeri starebbero pensando di inserire nei nuovi quadri dirigenziali un uomo che possa prendere il posto di Pavel Nedved. L'ex pallone d'oro era l'uomo che faceva da raccordo tra la squadra, lo staff tecnico e la società. Per questo motivo si starebbe pensando di inserire una persona che possa fare il suo lavoro. L'uomo giusto, in questo senso, potrebbe essere Alessandro Del Piero e, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Pinturicchio potrebbe avere un rapporto migliore con Massimiliano Allegri rispetto a quello che il tecnico aveva con l'ex vicepresidente.

Infatti, fra Nedved e l'allenatore livornese non sarebbe mai scorso buon sangue. Mentre tra Del Piero e Allegri potrebbe esserci un rapporto migliore visto che entrambi prediligono il dialogo. Nedved, invece, avrebbe un carattere più spigoloso e negli ultimi anni spesso è stato pizzicato in tribuna dalle telecamere delle televisioni con un'aria non del tutto soddisfatta.

Del Piero uomo di raccordo

Alessandro Del Piero, nei prossimi mesi, potrebbe prendere il posto lasciato vacante da Pavel Nedved nella Juventus. Pinturicchio potrebbe essere un supporto prezioso per Massimiliano Allegri anche a livello di spogliatoio. Del Piero avrebbe un carattere più pacato rispetto a Nedved e potrebbe scegliere la via del dialogo per rapportarsi sia con il tecnico che con i giocatori.

Inoltre, Pinturicchio sembra già avere un buon feeling con il tecnico livornese. A fine ottobre i due sono stati visti sul campo del Benfica scambiarsi diverse confidenze prima della gara di Champions League. Il dialogo tra Del Piero e Allegri è sembrato molto amichevole. Inoltre, i due si incontrano anche nella passata stagione e la foto che ritraeva il loro incontro fu postata dallo stesso Pinturicchio su Instagram.

Adesso resta da capire se davvero Del Piero prenderà il posto di Nedved oppure no. In ogni caso, l'ex giocatore ceco ha fatto comunque un ottimo lavoro in tutti questi anno visti i tanti trofei vinti.

Allegri prepara la ripartenza

Dopo le dimissioni della dirigenza della Juventus, Massimiliano Allegri e Federico Cherubini sono gli unici riferimenti dell'area sportiva.

Il tecnico livornese, in modo particolare, ha ricevuto l'incoronazione di John Elkann. Adesso Massimiliano Allegri avrà di fronte a sé due sfide: la prima è quella del campo ovvero proseguire nella rimonta in campionato e la seconda è quella di isolare la squadra dalle voci esterne. Il tecnico livornese, da martedì 6 dicembre, tornerà alla Continassa e ritroverà i suoi ragazzi per fare un richiamo di preparazione, Inoltre. Il prossimo 17 dicembre la Juventus volerà a Londra per giocare in amichevole contro l'Arsenal. Questi match serviranno a Massimiliano Allegri per testare le condizioni di Federico Chiesa e forse Paul Pogba. Il francese sta lavorando intensamente a Miami con un uomo della Juventus per poter tornare presto in gruppo.