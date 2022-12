La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. Potrebbe arrivare un rinforzo in difesa, soprattutto per la fascia destra. Si lavora ad un'alternativa a Juan Cuadrado, fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbero Ivan Fresneda del Valladolid e Rick Karsdorp della Roma. Si lavora però anche alle cessioni, con Weston McKennie che se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Altro giocatore che non sarebbe considerato utile alla società bianconera è Daniele Rugani, che ha un contratto in scadenza a giugno e guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio fin troppo pesante per un giocatore che è una riserva nella società bianconera. Si è parlato di un suo possibile trasferimento alla Salernitana in uno scambio di mercato che a giugno porterebbe Mazzocchi a Torino. Dalla Spagna però arrivano notizie di mercato in merito ad una possibile offerta del Valencia per il centrale toscano. La squadra di Gattuso starebbe cercando un difensore considerando che potrebbe partire Diakhaby. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e la società spagnola starebbe valutando una sua cessione ad inizio 2023 così da monetizzare dal suo cartellino. Fra le società che potrebbero acquistare il giocatore ci sarebbe anche l'Inter, che vorrebbe un centrale di difesa a gennaio.

La società spagnola vorrebbe un centrale di difesa considerando la possibile cessione di Diakhaby. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e per evitare una sua partenza a parametro zero la società spagnola potrebbe decidere di monetizzare dal suo cartellino già a gennaio. Come dicevamo ad inizio articolo oltre a Rugani potrebbe partire anche McKennie, che piace al Borussia Dortmund e al Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che quattro giocatori potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Per quanto riguarda il centrocampo si valuta l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, con la società bianconera che potrebbe investire circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore.