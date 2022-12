In casa Juventus il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini sono confermati fino a giugno, ma la loro eventuale permanenza nel 2023-2024 potrebbe dipendere da quali risultati otterrà nella seconda parte di stagione la squadra, impegnata in campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League.

Fra i vari nomi per un'ipotetica successione in panchina per il prossimo campionato circola anche quello di Luis Enrique, che fra l'altro ha già lavorato nel campionato italiano, allenando in passato la Roma.

Il suo eventuale ingaggio da parte della società bianconera potrebbe agevolare gli arrivi di giocatori particolarmente congeniali per il gioco del tecnico.

Fra questi ci sarebbero il portiere Unai Simon, che è diventato titolare nella nazionale spagnola al posto di David De Gea, e l'attaccante Ferran Torres.

I due giocatori potrebbero sostituire rispettivamente Szczesny e Di Maria: il portiere potrebbe lasciare Torino per circa 20 milioni di euro essendo seguito da diverse società inglesi, mentre l'argentino è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Possibile l'ingaggio di Luis Enrique e gli arrivi di Simon e Ferran Torres

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it Luis Enrique potrebbe sostituire Massimiliano Allegri a giugno.

In tal caso potrebbero arrivare nella squadra bianconera due giocatori graditi dal tecnico spagnolo: Unai Simon e Ferran Torres.

Il portiere dell'Atletico Bilbao è in scadenza di contratto a giugno 2025 e una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di mercato di Ferran Torres, che attualmente non è considerato un titolare nel Barcellona. La punta potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto e sarebbe ideale nel 4-3-3 di Luis Enrique.

Qualsiasi valutazione sul futuro della panchina bianconera, comunque, dipenderà dai risultati che raccoglierà la Juventus nella seconda parte di stagione, anche perché Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera da circa 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Il mercato estivo della Juventus

Intanto in casa Juventus Alex Sandro e Adrien Rabiot sono in scadenza di contratto a fine stagione. In caso di partenza, potrebbero arrivare Alejandro Grimaldo e Youri Tielemans, entrambi a loro volta in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con Benfica e Leicester.