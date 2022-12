La Juventus sarà sempre più italiana. Sembrerebbe essere questa la volontà della società bianconera, che nelle ultime stagioni ha lavorato molto bene nel settore giovanile valorizzando giocatori anche grazie alla Next Gen. Negli ultimi mesi sono stati promossi in prima squadra giocatori come Fagioli e Miretti, senza contare i vari Barbieri e Mulazzi che hanno già avuto modo di giocare in prima squadra sia match ufficiali che amichevoli. La società bianconera potrebbe anche di decidere di acquistare giovani italiani anche in altre società, ad esempio nell'Atalanta giocano due dei principali talenti del calcio italiano.

Parliamo del portiere Marco Carnesecchi, nazionale under 21 italiano attualmente in prestito alla Cremonese. Potrebbe arrivare già a giugno nell'eventualità in cui Szczesny venisse ceduto, magari iniziando come alternativa a Perin per poi diventare un titolare della squadra bianconera. La società dovrà rinforzarsi anche in difesa, considerando che Rugani potrebbe lasciare Torino e che Bonucci nel 2023 avrà 36 anni. A tal riguardo potrebbe arrivare Giorgio Scalvini, già nazionale italiano e centrale di qualità della società bergamasca. Può giocare in una difesa a quattro o eventualmente in una a tre come centrale di destra. Giocatori che hanno valutazioni di mercato importanti, il portiere potrebbe essere ceduto per circa 25 milioni di euro, il centrale invece per 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro si valuta l'acquisto di Fabiano Parisi dell'Empoli, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Possibili rinforzi per giugno: Carnesecchi, Scalvini e Parisi

La Juventus starebbe valutando un altro giovane interessante per rinforzare le fasce difensive. Parliamo di Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladolis. Per il dopo Alex Sandro oltre Parisi la società bianconera valuta l'acquisto anche di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.