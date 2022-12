La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio con l'esigenza principale che sembra riguarda la difesa. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un terzino destro che può giocare anche a centrocampo in un 3-5-2. Si cerca quindi un'alternativa a Juan Cuadrado, che è stato uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Rick Karsdorp, che vorrebbe lasciare la Roma dopo i problemi avuti con Mourinho prima della pausa mondiale.

Si parla di un possibile scambio di mercato fra l'olandese e Mattia De Sciglio, gradito dal tecnico portoghese. Come scrive Sportmediaset però la società bianconera valuterebbe il terzino italiano un prezzo maggiore rispetto all'olandese. Per questo avrebbe chiesto una somma aggiuntiva, cosa che la Roma non sarebbe disposta ad offrire e vorrebbe uno scambio di mercato alla pari. Quello che sembra certo è la volontà della società bianconera di rinforzare la fascia destra difensiva, si è parlato del possibile arrivo di Ivan Fresneda ma è più un terzino destro e non sarebbe un giocatore pronto. Allegri vorrebbe un giocatore con maggior esperienza anche perché di giovani interessanti sulla fascia destra ce ne sono anche nella Juventus Next Gen, ci si riferisce a Barbieri e Mulazzi.

Possibile scambio di mercato fra De Sciglio e Karsdorp

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire De Sciglio per l'acquisto di Karsdorp. Vorrebbe però una somma aggiuntiva in soldi considerando che valuta il terzino italiano un prezzo maggiore rispetto all'olandese. Come è noto il terzino bianconero ha prolungato la sua intesa contrattuale fino a giugno 2025, anche l'olandese ha la stessa scadenza contrattuale con la società romana.

Entrambi i giocatori nelle ultime stagioni hanno avuto diversi infortuni muscolari ma hanno caratteristiche tecniche diverse. De Sciglio è più terzino e con Allegri che si sta affidando maggiormente al 3-5-2 potrebbe lasciarlo partire per avere un giocatore a tutta fascia come è Karsdorp. L'olandese ha dimostrato nella Roma di rendere meglio come centrocampista nel 3-5-2, con compiti meno difensivi rispetto a quello che potrebbe avere un terzino.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe decidere di lasciar partire anche un centrocampista a gennaio. Si parla della possibile cessione di Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda giugno oltre a Cuadrado dovrebbe lasciare Torino a parametro zero anche Alex Sandro. Il sostituto del brasiliano potrebbe essere Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto a giugno.