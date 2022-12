La Juventus in questa stagione ha incontrato problematiche evidenti legate allo sviluppo del gioco e dunque ai risultati, salvo poi migliorare gradualmente soprattutto nei mesi di ottobre e a novembre. Da qui le sei vittorie consecutive da parte della squadra bianconera prima della pausa mondiale che hanno portato la Juventus al terzo posto in classifica, a -2 dal Milan e a -10 dal Napoli. Tra i trascinatori della rinascita bianconera Adrien Rabiot, che si sta confermando anche al mondiale con la Francia con prestazioni importanti ma anche con gol e assist.

Miglioramenti evidenti quelli del giocatore transalpino che di recente si è espresso in conferenza stampa parlando sia dei Quarti di finale di Qatar 2022 che vedranno la sua Francia opposta all'Inghilterra che del proprio futuro.

Per quanto riguarda i suoi miglioramenti individuali ha dichiarato che da quando è arrivato alla Juventus ha lavorato molto dal punto di vista fisico e tecnico: in merito al suo futuro professionale ha dichiarato che non sa se sarà la sua ultima stagione in bianconero aggiungendo però che gli piacerebbe giocare nel campionato inglese, ideale per le sue caratteristiche. Dichiarazioni che per molti sono da interpretare come un'ammissione circa la possibile partenza del centrocampista a fine stagione a parametro zero con direzione proprio Premier League.

Si è parlato di recente di un interesse del Newcastle, che sarebbe pronto ad acquistarlo già a gennaio, difficile però che possa lasciare la Juventus a stagione in corso.

Rabiot ha parlato anche del campionato inglese

'Non so se sarà il mio ultimo anno alla Juventus. In Inghilterra non ho una squadra preferita, non c’è un club dove vorrei giocare necessariamente'.

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nella conferenza stampa di presentazione del quarto di finale mondiale fra Francia ed Inghilterra che si disputerà questa sera: 'Il campionato inglese è quello che più si avvicina alle mie caratteristiche' ha aggiunto Rabiot che ha poi raccontato di aver avuto un'esperienza professionale a 13 anni al Manchester City, sottolineando di essere stato bene ed evidenziando come l'Inghilterra sia diversa dalla Francia e dall'Italia.

Rabiot piacerebbe a Newcastle e all'Arsenal

Le ultime indiscrezioni di mercato a proposito del centrale transalpino, riportate da Calciomercato.it, parlano di un interesse di Newcastle ed Arsenal. Come accennato la Juventus difficilmente lo lascerà partire a stagione iniziata a meno che arrivi un'offerta pesante. Per i bianconeri sarà molto importante il recupero di Paul Pogba, che dovrebbe ritornare disponibile per inizio gennaio. Per quanto riguarda le cessioni a gennaio sarebbe più concreta la possibilità che siano Daniele Rugani e Weston McKennie a lasciare la società bianconera.

I risultati saranno decisivi in vista di un'eventuale conferma di Allegri e dello staff anche per l'anno prossimo.