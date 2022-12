La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro. Uno dei preferiti è Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladoid che è valutato circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Daniele Rugani e di Weston McKennie. Rimanendo sempre in tema partenze arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile offerta da parte di società inglesi per Adrien Rabiot. L'Arsenal potrebbe decidere di acquistare già a gennaio il centrocampista francese nonostante sia in scadenza di contratto a giugno.

C'è il rischio di potersi confrontare con tante società interessate al giocatore nel Calciomercato estivo, per questo vorrebbe anticipare la concorrenza. Lo stesso potrebbe fare il Newcastle, in lotta per i primi quattro posti nel campionato inglese che significherebbero qualificazione alla Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Sambi Lokonga per Rabiot. Il Newcastle invece sarebbe pronto ad uno scambio di mercato che porterebbe nella società bianconera la punta di fascia Allan Saint-Maximin, ideale per il 4-3-3 od eventualmente come supporto a Vlahovic. La Juventus però potrebbe considerare anche una cessione a titolo definitivo del centrocampista francese e con il ricavato acquistare il giocatore del Sassuolo Davide Frattesi, valutato circa 20 milioni di euro dalla società emiliana.

Il giocatore Rabiot potrebbe trasferirsi nel campionato inglese a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal e il Newcastle vorrebbero Adrien Rabiot e potrebbero offrire alla Juventus rispettivamente i cartellini di Lokonga e Saint-Maximin. Sarebbe un modo per monetizzare dalla partenza del francese da parte della società bianconera anche perché è in scadenza di contratto a giugno.

L'eventuale partenza di Rabiot significherebbe un risparmio importante anche sul monte ingaggi. La società bianconera potrebbe decidere anche di monetizzare dalla cessione di Rabiot, valutato circa 10 milioni di euro. Soldi che sarebbero utili per arrivare a Davide Frattesi, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 20 milioni di euro.

Di certo se dovessero partire sia McKennie che Rabiot l'arrivo di un centrocampista diventerebbe una possibilità concreta anche se Pogba è vicino al rientro e potrebbe essere convocato per il match di campionato contro la Cremonese previsto il 4 gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori a parametro zero per il calciomercato estivo. Fra questi spiccano sicuramente due centrocampisti importanti come N'Golo Kanté e Youri Tielemans, piacciono anche Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo come rinforzi per il settore difensivo.