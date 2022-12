La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter tornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista in Champions League.

Juve, le mosse per l'attacco: da Goncalo Ramos al riscatto di Kean

In estate, l'attacco della Juventus potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con la Vecchia Signora che potrebbe cambiare qualche pedina. Se il futuro di Angel Di Maria ed Arek Milik resta in bilico, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di riscattare Moise Kean.

La Juve dovrebbe versare una cifra attorno ai 28 milioni di euro per riscattare l'attaccante italiano dall'Everton.

Con il riscatto di Kean, la Vecchia Signora potrebbe effettuare un altro grande colpo in attacco in caso di offerta monstre per Dusan Vlahovic dal Milan e finito anche nel mirino del Chelsea e Manchester United. Per questo, la Juventus starebbe monitorando il profilo di Goncalo Ramos, attaccante del Benfica e stella del Portogallo. Il classe 2001 alla prima presenza da titolare al Mondiale in Qatar ha siglato una tripletta contro la Svizzera, rimarcando le sue grandi qualità sotto porta. I bianconeri starebbero monitorando la situazione e potrebbero virare sull'attaccante portoghese per la prossima sessione estiva di mercato.

Tra i giovani che si sono distinti al Mondiale, la Juventus starebbe osservando anche il profilo di Timothy Weah, attaccante statunitense del Lille. Il club francese chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per il figlio d'arte, nel mirino anche del Milan.

Juve, possibile interesse per Pepe del Porto

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la Juventus pensa anche ad acquisti importanti per le fasce laterali che in estate dovrebbero cambiare padroni.

Infatti, sia Cuadrado che Alex Sandro dovrebbero lasciare Torino in estate.

Per questo, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per rivoluzione le corsie esterne. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino il giovane esterno brasiliano Pepe del Porto che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione.

In estate, i bianconeri vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del terzino classe 97: una trattativa che sembrerebbe complicatissima vista la clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro presente nel contratto del calciatore.

Oltre Pepe, i bianconeri tengono d'occhio anche altri profili come Estupinian del Brghton e Maelhe dell'Atalanta che il club bergamasco vorrebbe cedere a titolo definitivo.