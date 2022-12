La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Ci sono almeno quattro giocatori in scadenza per i quali attualmente sembra difficile un prolungamento di contratto. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Per il brasiliano si parla di un interesse dell'Inter, lo stesso per il colombiano. L'argentino potrebbe far ritorno in Sudamerica, per quanto riguarda il francese, invece, si parla di un possibile trasferimento nel campionato inglese, anche se ci sarebbe il Barcellona pronta a fare un'offerta. Sembra evidente, quindi, che Rabiot potrebbe non restare a Torino, e non è un caso si parli di una Juventus che starebbe già lavorando per trovare un suo sostituto, non tanto nelle caratteristiche tecniche e fisiche, quanto dal punto di vista numerico.

Anche perché, oltre a Rabiot, anche McKennie potrebbe lasciare Torino già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da almeno 30 milioni di euro. La società bianconera starebbe valutando già il sostituto e fra i nomi che hanno dimostrato una crescita evidente nel mondiale in Qatar c'è sicuramente Amrabat, protagonista con il Marocco arrivato in semifinale della competizione mondiale, dove è stato sconfitto dalla Francia. Prestazioni che hanno attirato anche altre società, ma la Juventus potrebbe presentare un'offerta a giugno sfruttando anche il fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza con la Fiorentina a giugno 2024.

La Juventus potrebbe sostituire Rabiot con Amrabat

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando al sostituto di Adrien Rabiot.

Si parla del possibile arrivo di Sofyan Amrabat, che si sta confermando anche in questa stagione alla Fiorentina. È stato uno dei migliori centrocampisti del mondiale, in attesa della finale per il terzo e quarto posto fra Marocco e Croazia. Una crescita evidente, quella del classe 1996, iniziata con l'esperienza al Verona fino al trasferimento alla Fiorentina.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società, soprattutto spagnole, ma la Juventus ha un ottimo rapporto con la società toscana dopo gli acquisti di Bernardeschi, Chiesa e quello più recente di Vlahovic. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno, proprio perché ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema centrocampo, la Juventus valuta altri giocatori per giugno, in particolar modo quelli in scadenza di contratto, uno su tutti Youri Tielemans del Leicester. Per quanto riguarda la difesa, invece, per il dopo Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo. Piace anche Ivan Fresneda del Valladolid, spagnolo del 2004 valutato circa 20 milioni di euro.