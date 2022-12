L'Inter programma il mercato del futuro ma potrebbe fronteggiare una seria proposta che arriverebbe dal Real Madrid e che riguarderebbe Alessandro Bastoni. Il calciatore sarebbe finito nel mirino della squadra allenata da Carlo Ancelotti dopo che il Manchester City avrebbe messo la freccia per Gvardiol del Lipsia. A gennaio, però, potrebbero esserci delle trattative per gli acquisti del club nerazzurro. I dirigenti, infatti, sarebbero interessati a Yassine Bounou del Siviglia e a Livakovic della Dinamo Zagabria qualora Andrè Onana dovesse lasciare Milano dopo soltanto una stagione.

Marotta, inoltre, starebbe intensificando i contatti per ingaggiare Chris Smallng a parametro zero.

Odriozola nell'affare Bastoni

Il Real Madrid sarebbe molto interessato ad acquistare il cartellino di Bastoni. Il club di Perez potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Odriozola più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. L'offerta, però, non dovrebbe essere presa in considerazione dall'Inter che valuta l'ex Atalanta circa 60 milioni di euro. Bastoni ha il contratto in scadenza nel 2024 ma, in caso di addio, verrebbero prese in considerazioni soltanto offerte formato cash. L'esterno ex Fiorentina potrebbe essere preso in considerazione in una trattativa slegata a Bastoni qualora, l'Inter, dovesse decidere di cedere Denzel Dumfries.

L'olandese sarebbe corteggiato da Manchester United e Chelsea. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro.

Onana potrebbe garantire cassa all'Inter

Andrè Onana potrebbe essere ceduto a fine stagione dopo soltanto un anno. La società presieduta dagli Zhang starebbe valutando seriamente di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero dall'Ajax.

Il Manchester United potrebbe offrire circa 30 milioni di euro e, qualora si dovesse intavolare l'operazione, il club nerazzurro avrebbe individuato come sostituto Yassine Bounou del Siviglia e Livakovic. Entrambi si sono messi in mostra con le maglie di Marocco e Croazia a Qatar 2022 ed avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro.

L'Inter seguirebbe anche gli italiani Vicario e Carnesecchi.

Smalling per il 3-5-2 di Simone Inzaghi

La società meneghina sarebbe intenzionata a puntellare la difesa visto che non sono stati definiti ancora i contratti di Stefan De Vrij e Milan Skriniar, entrambi in scadenza nel 2023. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vorrebbe puntare su Chris Smalling della Roma. L'inglese ha il contratto in scadenza e non dovrebbe rinnovare con i giallorossi. L'offerta potrebbe essere di circa 3,5 milioni di euro più bonus.