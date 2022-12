La Juventus ha ripreso la preparazione in data 6 dicembre in previsione della ripartenza stagionale. La rosa di Allegri ha tanti assenti a causa del mondiale, di recente però sono rientrati i nazionali serbi, quelli della Polonia oltre a McKennie. Si dovrà attendere il 19 dicembre per rivedere i brasiliani. Per Paredes, Di Maria e Rabiot, impegnati in finale, il ritorno è previsto ad inizio gennaio. Si attende intanto il recupero ottimale di Federico Chiesa, reduce da un anno difficile a causa dell'infortunio al legamento del ginocchio. Sì è rivisto contro l'Inter e la Lazio quando ha giocato i minuti finali dei match.

Di recente ha però subito un problema muscolare che dovrebbe fermarlo per sette giorni. La mancata convocazione per l'amichevole a Londra contro l'Arsenal sarebbe motivata dal fatto che Allegri vuole evitare rischi, per questo il giocatore recupererà con tranquillità alla Continassa. Potrebbe recuperare per dopo Natale e magari giocare delle amichevoli che la Juventus potrebbe organizzare oltre a quella contro l'Arsenal. Procede anche il recupero di Pogba: il francese sta facendo molta palestra e piscina e a breve potrebbe iniziare a correre testando il ginocchio. Di certo il recupero del francese diventa importante.

Se dovesse dare garanzie, la società bianconera potrebbe considerare offerte per McKennie, che piace al Borussia Dortmund e al Monaco.

Con un'offerta da 30 milioni di euro, il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio.

Il giocatore Chiesa dovrebbe recuperare dal problema muscolare in circa una settimana

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, non sarebbe niente di grave il problema muscolare che ha avuto Federico Chiesa di recente.

Il centrocampista potrebbe recuperare in sette giorni e magari già giocare delle amichevoli che la Juventus starebbe valutando per fine dicembre. Non ci sarà contro l'Arsenal nel match che si disputerà sabato 17 dicembre alle ore 19:00 a Londra. C'è molta attesa nel recuperare Chiesa, giocatore che ha dimostrato tutta la sua importanza nella Juventus e nella nazionale italiana contribuendo in maniera importante alla vittoria dell'Europeo nel 2021.

Bonucci potrebbe saltare il match contro la Cremonese previsto il 4 gennaio

Oltre a Chiesa, Allegri si aspetta di avere in forma ideale anche Angel Di Maria, condizionato da problemi muscolari anche durante il mondiale. Dovrebbe però giocare la finale contro la Francia, dove affronterà il suo compagno di squadra Rabiot. Il centrocampista ha saltato la semifinale contro il Marocco per febbre, dovrebbe però recuperare per la finale. Per quanto riguarda Bonucci, ha un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo. Questo potrebbe significare diversi giorni di recupero. Potrebbe anche saltare il match previsto alla ripartenza della stagione contro la Cremonese il 4 gennaio. La speranza per il tecnico toscano è che possa essere disponibile contro l'Udinese o eventualmente contro il Napoli.