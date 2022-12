Nonostante le recenti novità sul piano societario, la Juventus non cambia i propri propositi di Calciomercato. Per le prossima sessione estiva di trasferimenti i bianconeri valutano in particolare i profili di alcuni giocatori a parametro zero, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e settore avanzato. Uno dei preferiti è Marco Asensio, attualmente titolare nella nazionale spagnola di Luis Enrique, ma considerato invece sostanzialmente una "riserva" da Carlo Ancelotti nel Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 e sembra difficile un suo prolungamento di contratto coi Blancos.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando il suo ingaggio e ad avanzare un'offerta da sei milioni di euro a stagione: i bianconeri sarebbero in vantaggio sul Milan, anch'esso interessato al centrocampista spagnolo.

Possibile l'ingaggio di Asensio da parte della Juventus a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio del centrocampista offensivo del Real Madrid e della nazionale spagnola Marco Asensio, qualora dovesse effettivamente liberarsi a parametro zero a fine stagione. Sarebbe un rinforzo importante anche in previsione della possibile sostituzione di Angel Di Maria, che è in scadenza di contratto a fine giugno e potrebbe ritornare in Argentino.

I bianconeri potrebbero offrire allo spagnolo Asensio un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Il calciatore iberico piacerebbe anche Milan, che starebbe cercando un rinforzo come trequartista.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui parametri zero

La Juventus valuta altri giocatori a parametro zero in previsione della stagione 2023-2024.

Per quanto riguarda la difesa piacciono Alejandro Grimaldo, che va in scadenza con il Benfica, oltre a Evan N'Dicka, che arriverebbe come rinforzo nel ruolo di centrale difensivo dall'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valuta Youri Tielemans, il nazionale belga è in scadenza di contratto con il Leicester.

Ma ci sono anche degli elementi che potrebbero lasciare la Juve a parametro zero: paiono difficili la riconferme di Alex Sandro e di Juan Cuadrado, così come quelle di Angel Di Maria e di Adrien Rabiot. Invece pare vicino il prolungamento di Samuel Iling Junior giovane laterale inglese dei bianconeri.