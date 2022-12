In casa Juventus le recenti dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved e l'arrivo in società di Gianluca Ferrero come presidente e di Maurizio Scanavino come amministratore delegato non dovrebbero condizionare la gestione sportiva, con Allegri che lavorerà insieme a Federico Cherubini per valutare i rinforzi migliori per la società bianconera, già sul mercato di gennaio.

I bianconeri valuterebbero la possibilità di prendere in prestito con diritto di riscatto Joakim Maehle. Il terzino danese dell'Atalanta è considerato un rinforzo utile, in quanto può giocare su entrambe le fasce difensive, oltre che essere impiegato come centrocampista laterale in un eventuale 3-5-2.

La società bianconera potrebbe offrire all'Atalanta un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

Inoltre i bianconeri valuterebbero anche un altro giocatore dell'Atalanta, recentemente entrato nel giro della nazionale italiana: il difensore classe 2003 Giorgio Scalvini, oramai diventato un titolare coi bergamaschi nonostante la giovane età.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro anche per migliorare il centrocampo in previsione della stagione 2023-2024, considerando che sia Adrien Rabiot che Angel Di Maria potrebbero lasciare la società bianconera a giugno in scadenza di contratto.

I nomi preferiti in entrata sarebbero quelli di Sergej Milinkovic-Savic e di Niccolò Zaniolo.

Il club bianconero valuterebbe anche un rinforzo come terzino sinistro, ad esempio potrebbe arrivare a parametro zero a luglio lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo, che potrebbe sostituire Alex Sandro o eventualmente giocarsi il posto con lui: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Alex Sandro potrebbe a accettare un ingaggio minore pur di rimanere alla Juve.