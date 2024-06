Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Juventibus dal giornalista sportivo Luca Momblano, la Juventus avrebbe chiuso positivamente l'operazione che porterebbe alla Continassa Khephren Thuram, giovane mediano francese dato in uscita dal Nizza.

Secondo Momblano intanto il Genoa corteggerebbe Fabio Miretti e l'agente di Federico Chiesa starebbe cercando un compromesso con la società piemontese per il rinnovo del suo assistito.

Momblano non ha dubbi: 'Chiusa l'operazione fra il club bianconero e Khephren Thuram'

"Ci siamo, mi arrivano conferme che l'operazione per Khephren Thuram e la Juventus sia stata chiusa positivamente", è questa l'indiscrezione di Calciomercato che ha rivelato nelle scorse ore Luca Momblano.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Nei discorsi con il Nizza non è entrato Kean, mentre c'è entrato invece Milik. C'è stata una prima offerta del club francese alla Juventus per il centravanti polacco che consiste in un conguaglio da 5 milioni di euro più 3 di bonus. Non so se Milik sarebbe però contento di tornare a giocare in Francia dopo aver vissuto questa stagione con la maglia della Juventus. Poi c'è Nonge, un altro dei motivi per i quali si sta sbloccando l'operazione per Thuram. Giuntoli però non ha intenzione di andare oltre i 15 milioni di euro per il giovane mediano transalpino".

Momblano si è riferito poi a Miretti: "È assolutamente corteggiato in prima persona da Alberto Gilardino che ha tessuto gli intrecci di una trattativa che riterrebbe di primissimo livello per il suo Genoa.

I liguri centrano un centrocampista pronto che sia allo stesso tempo plasmabile in maniera definitiva per la Serie A e Miretti sembra un giocatore ideale. La Juventus è partita in questa sessione di calciomercato con l'idea di non cederlo a titolo definitivo, ma col Genoa può imbastire una maxi operazione che vedrebbe il centrocampista in prestito con successivo obbligo di riscatto e contro-riscatto".

Sulla situazione in casa Juventus di Federico Chiesa, Momblano ha infine sottolineato: "Chiesa non cosi caldo rispetto a Roma e Napoli e credo sia interessante la mossa di Ramadani, il suo agente, che sta cercando un punto di compromesso ulteriore che non deve essere ne il prolungamento ponte ne quei 7,5 milioni di euro richiesti fino a qualche giorno fa".

Juve, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Se Giuntoli piazza anche i vari esuberi ha fatto un capolavoro'

Diversi tifosi hanno commentato le parole di Momblano su l'operazione Khephren Thuram: "Capolavoro assoluto di Cristiano Giuntoli. Se piazza anche i vari Miretti, Kean, De Sciglio, Milik e Locatelli si vola!" scrive un utente su Youtube.

Un altro, invece, scrive più cautamente: "Momblano ancora niente è fatto. Siamo a buon punto questo avresti dovuto dire".