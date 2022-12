La Juventus è già proiettata in vista del Calciomercato, non solo per gennaio ma anche per la sessione estiva 2023. In particolare a fine giugno potrebbero lasciare la società bianconera diversi giocatori, fra i quali anche Adrien Rabiot e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto. Il francese vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione per rinnovare (e la Juve invece vorrebbe offrirgli circa 7 milioni, ossia il suo stipendio attuale). Mentre l'argentino parrebbe intenzionato a ritornare nel campionato argentino per concludere in patria la propria carriera.

La Juventus quindi - in caso di mancato rinnovo - avrebbe già individuato i possibili sostituti in due giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2024 con le rispettive società, ossia Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Zaniolo, valutati circa 40 milioni di euro ciascuno.

Possibili rinforzi per giugno: Milinkovic-Savic e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di rinforzare centrocampo e settore avanzato in estate, provando ad acquistare il laziale Sergej Milinkovic-Savic e il romanista Nicolò Zaniolo. Entrambi i giocatori andrebbero in scadenza di contratto a giugno 2024 e quindi l'estate 2023 rappresenterebbe - sia per la Lazio che per la Roma - l'ultima occasione per monetizzare in modo consistente dalle loro eventuali cessioni.

Potrebbero sostituire rispettivamente Adrien Rabiot e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a fine giugno. Si tratterebbe comunque di investimenti importanti, che dimostrano la volontà della holding Exor di continuare a credere nel "progetto Juventus" e di voler rinforzare in maniera decisa la rosa bianconera.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sulle fasce difensive

Anche Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a fine stagione con la società bianconera. La Juventus starebbe quindi già lavorando ai sostituti dei due eventuali partenti, nel caso del laterale sinistro brasiliano ci sono già delle alternative nella rosa bianconera, soprattutto se Allegri dovesse continuare ad affidarsi al 3-5-2: si tratterebbe di Filip Kostic e di Samuel Iling Junior, vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera fino a giugno 2027.

Per quanto riguardo il dopo-Cuadrado, ossia per la corsia destra, piacerebbe invece Ivan Fresneda, spagnolo classe 2004 del Real Valladolid, che sarebbe valutato circa 20 milioni di euro.