L'Inter pensa al presente ma anche al futuro. La società nerazzurra sta sondando diversi giovani che si sono ritagliati un ruolo importante in questa prima parte di Calciomercato e potrebbero decidere di intavolare una trattativa con i rispettivi club già in estate.

Inter, idee Scalvini e Terracciano per l'estate

Uno dei giovani di maggior rilievo è sicuramente Giorgio Scalvini che nonostante la giovane età è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell'Atalanta di Gasperini, diventando un perno importante della retroguardia della Dea.

Come è risaputo il club bergamasco riesce a cedere i suoi gioielli in maniera ottimale, riuscendo a ricavare ottime plusvalenze e così potrebbe succedere per il difensore dell'Under 21 italiana che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero decidere di muoversi in estate, ma devono battere la concorrenza della Juventus ma anche del Manchester City di Pep Guardiola, sempre molto attento alle situazioni legate ai migliori giovani sul panorama internazionale.

Oltre Scalvini, il club nerazzurro sarebbe osservando anche un altro prospetto molto interessante ovvero quello di Filippo Terracciano, esterno italiano classe 2003 che nella prima parte di stagione si è ritagliato un discreto spazio nel Verona complice l'infortunio di Faraoni.

L'Inter starebbe valutando questo profilo per l'estate e sarebbe pronta ad intavolare una trattativa con il Verona mettendo sul piatto il cartellino di Carboni come parziale contropartita tecnica.

Inter, Radu nel mirino di Reims e Saint-Etienne

L'Inter pensa anche al fronte cessioni con quel calciatori che ormai sono fuori dal progetto di Simone Inzaghi.

Tra questi c'è Ionut Radu che a gennaio dovrebbe ritornare dal prestito dalla Cremonese. Infatti, il club grigiorosso avrebbe deciso di puntare su Marco Carnesecchi per la seconda parte di stagione. Per questo, il club nerazzurro sarebbe deciso a trovare una nuova sistemazione all'estremo difensore ex Genoa.

Stando alle ultime notizie di mercato, il futuro di Radu potrebbe essere in Francia con Reims e Saint-Etienne che sarebbero interessate alle sue prestazioni.

L'Inter non avrebbe difficoltà a piazzarlo in prestito con un eventuale diritto di riscatto per poi cederlo a titolo definitivo nella prossima stagione.

Oltre Radu, anche Roberto Gagliardini potrebbe lasciare Milano a gennaio [VIDEO]con il Monza che sarebbe sulle tracce del centrocampista nerazzurro. In caso di cessione dell'ex Atalanta, l'Inter ritornerebbe sul mercato per completare la mediana a disposizione di Inzaghi. Uno degli obiettivi di mercato sarebbe Mac Allister del Brighton.