L'Inter prepara le mosse per il mercato invernale. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter provare la rimonta in campionato e proseguire l'esperienza europea in Champions League.

Inter, possibile idea Joao Felix in prestito dall'Atletico

Il club nerazzurro potrebbe apportare delle modifiche nel reparto offensivo già a gennaio. Tutto gira attorno alla possibile conferma del Tucu Correa che è sempre nel mirino del Siviglia di Sampaoli, che lo reputa la prima scelta per l'attacco.

In caso di cessione dell'argentino, l'Inter dovrebbe ritornare sul mercato per regalare ad Inzaghi un nuovo puntero.

Viste le difficoltà nel completare la trattativa con il Borussia Moncheglabach per Marcus Thuram, il direttore sportivo Giuseppe Marotta guarderebbe in Spagna ed in particolare in casa Atletico Madrid. Stando alle ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.it, uno dei profili seguiti sarebbe quello di Joao Felix, talento portoghese che potrebbe lasciare Madrid già a gennaio. Le incomprensioni con il Cholo Simeone potrebbero determinare il futuro dell'ex Benfica, arrivato per 120 milioni di euro.

L'Atletico non ha alcuna intenzione di effettuare delle minusvalenze e valuta il calciatore non meno di 100 milioni, cifra importante per le casse nerazzurre.

L'Inter starebbe provando a strappare il prestito del calciatore portoghese ma la concorrenza è importante. In particolare, il Paris Saint Germain sarebbe molto interessato a Joao Felix e potrebbe accontentare l'Atletico sul piano economico. Sullo sfondo anche il Manchester City di Pep Guardiola.

Inter, rinnovo Dzeko: il bosniaco nel mirino del Galatasaray

Non solo acquisti. L'Inter deve risolvere diverse situazioni per quanto concerne i rinnovi di quei calciatori importanti per la rosa e per lo spogliatoio nerazzurro.

Tra questi c'è sicuramente Edin Dzeko, attaccante di grande esperienza che in questa prima parte di campionato ha offerto grandi prestazioni.

Il bomber bosniaco è però in scadenza di contratto in estate, con l'Inter che vorrebbe trovare un accordo per il prolungamento. Nonostante ciò, le offerte all'ex Roma non mancano con il Galatasaray che sarebbe molto interessato alle prestazioni del numero nove nerazzurro. Il club turco sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro, cifra che Dzeko percepisce attualmente all'Inter.

Altro snodo cruciale è il futuro di Milan Skriniar con il centrale slovacco che non ha ancora dato una risposta definitiva all'offerta di 6 milioni di euro da parte del club nerazzurro. In caso di mancato accordo ed eventuale cessione in estate, l'Inter potrebbe virare su Kalidou Koulibaly del Chelsea.