Il futuro di Yacine Adli potrebbe essere ancora al Milan. Il centrocampista francese, arrivato dal Bordeaux in estate, non è riuscito a trovare molto spazio in questa prima parte di stagione, ma Pioli potrebbe impiegarlo in diverse posizioni nella seconda parte di campionato.

I problemi in mediana e l'esplosione di Brahim Diaz nella prima parte di campionato hanno rallentato il percorso di inserimento di Adli, che nella seconda parte dovrà dimostrare di valere la maglia del Diavolo. Nonostante l'interesse di alcuni club italiani come Cremonese e Sampdoria e di alcune società francese, l'ex Bordeaux dovrebbe restare a Milano fino al termine della stagione, con l'obiettivo di mostrare le sue qualità e ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di mister Pioli.

Milan, il futuro di Rebic

Un altro calciatore che dovrà dimostrare il proprio valore in questa seconda parte di stagione è Ante Rebic. Complici diversi infortuni muscolari e la buona forma di Rafael Leao, l'esterno croato ha perso posizioni nelle gerarchie di Pioli, perdendo in autunno il posto da titolare. Nella seconda parte di campionato, l'ex Fiorentina si giocherà la conferma. Le prime opportunità potrebbero arrivare a inizio 2023 con le sfide contro Salernitana e Roma.

In caso di possibile cessione in estate, Rebic potrebbe ritornare in Germania dove è riuscito ad esprimere tutte le qualità con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

Milan, infortunio Maignan: i rossoneri pensano a Mendy

Infine, i rossoneri devono far fronte all'infortunio di Mike Maignan, il quale non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo tenuto fuori per circa tre mesi.

Viste le difficoltà nell'arrivare a Sportiello già a gennaio (con l'Atalanta che chiede 5-6 milioni di euro per liberare il portiere prima della scadenza del contratto), il Diavolo starebbe valutando delle alternative.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza rossonera starebbe valutando la situazione di Edouard Mendy, portiere senegalese che potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio.

L'estremo difensore del Senegal è in scadenza di contratto con i Blues e ha perso il posto da titolare nella nuova gestione di Potter. Il Milan potrebbe approfittare di tale situazione per provare a intavolare una trattativa con il club londinese sulla base di un prestito secco.

Un'altra pista da prendere in considerazione è quella di Alessio Cragno, che potrebbe lasciare il Monza già a gennaio.