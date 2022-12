La Juventus in queste settimane sta lavorando in vista della ripresa del campionato, l'obiettivo è quello di avere a disposizione il prima possibile la maggior parte dei giocatori infortunati.

Per il 27 dicembre saranno nuovamente in gruppo Federico Chiesa e Juan Cuadrado mentre Leonardo Bonucci ne avrà per un mese, i grandi punti interrogativi rimangono così Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Delle condizioni di entrambi ha parlato Giovanni Guardalá, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club: "È preoccupante la situazione di Vlahovic, non si capisce quando potrà recuperare perfettamente" ha in particolare dichiarato partendo dal serbo.

Vlahovic afflitto dalla pubalgia

Come noto Dusan Vlahovic continua a soffrire di pubalgia, un problema particolarmente fastidioso che non gli ha consentito di dare un adeguato contributo in termini di minutaggio neanche con la nazionale, impegnata a Qatar 2022. Questo tipo di infortunio è particolarmente fastidioso e complesso da affrontare dato che i tempi di recupero non sono mai quantificabili con certezza, anche i tifosi bianconeri iniziano tramite social a manifestare una certa preoccupazione al riguardo.

"La pubalgia, per la quale era stato operato la scorsa estate, non è molto gestibile. Non si sa ancora quando potrà recuperare” ha dichiarato Giovanni Guardalá giornalista di Sky Sport.

Rebus Pogba

L'altra situazione che tiene in ansia la Juventus è quella di Paul Pogba. Il francese non è ancora tornato in campo dopo l'operazione al ginocchio del 5 settembre e per il momento neanche per lui si hanno tempi certi circa il rientro.

Anche Massimiliano Allegri ha tenuto a sottolineare che adesso non si può parlare di un ritorno di Paul Pogba, il ragazzo è ancora a 0 allenamenti.

Il punto della situazione è arrivato anche in questo caso da Giovanni Guardalá: "Io credo che fondamentalmente il problema sia stato non fare immediatamente l'intervento risolutivo. Vedremo se da febbraio inizierà a fare le prime partite però è un problema grosso". Immediato il riferimento a come la cosa sia stata gestita: al momento della rottura del menisco a luglio il ragazzo ha infatti scelto di portare avanti delle terapie conservative che scongiurassero l'intervento e che gli consentissero di partecipare ai Mondiali in Qatar, strada poi rivelatasi sbagliata dato che Pogba si è poi dovuto arrendere all'idea dell'intervento avvenuta il settembre scorso.

Da allora tante voci si sono rincorse sul suo rientro ma la tabella di marcia parla fin qui di zero allenamenti e zero idee concrete circa il suo reintegro in gruppo.

Nelle scorse ore il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha addirittura evidenziato come la Juventus potrebbe pensare ad una rescissione qualora non arrivino presto news riguardo ad un'effettiva possibilità di scendere in campo.