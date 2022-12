Il futuro di Angel Di Maria alla Juventus resta un rebus. Il campione argentino potrebbe salutare Torino con sei mesi d'anticipo con l'obiettivo di ritornare in patria, magari da Campione del Mondo con l'Argentina.

Juve, possibile cessione a gennaio per Di Maria

Secondo le ultime notizie di mercato, El Fideo sarebbe finito nel mirino di alcune squadre del campionato argentino. Oltre al Rosario, ci sarebbe anche l'interesse del River Plate che sarebbe alla ricerca di un calciatore di grande esperienza e qualità per rilanciare le proprie ambizioni.

Le società argentine devo però guardarsi dall'interesse anche di altre squadre, in particolare quelle delle Mls che vorrebbero convincere l'ex Real e Psg a sposare i loro progetti.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di continuare la sua esperienza in Europa dopo il Mondiale con la Juventus che intanto monitora gli eventuali sostituti. Il club bianconero tiene d'occhio diverse situazioni come quella che risponde al nome di Christian Pulisic che dopo un ottimo Mondiale con gli Stati Uniti vuole confermarsi anche a livello di club e giocare con maggiore continuità. Il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito.

La Vecchia Signora guarda anche in casa Barcellona con il nome di Ferran Torres che resta nei radar della dirigenza juventina.

Il club blaugrana chiede una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro per cedere l'esterno spagnolo, seguito anche dal Milan di Pioli.

Juve, idea Joan Gonzalez dal Lecce

La Juventus pensa anche al futuro ed in particolare alle mosse per il prossimo mercato estivo. In particolare, il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione: Mckennie e Paredes potrebbero lasciare Torino in estate.

Inoltre c'è da capire il futuro di Adrien Rabiot che potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto e provare una nuova esperienza europea.

Per questo, il club bianconero starebbe valutando dei nuovi centrocampisti giovani di qualità e sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Joan Gonzalez, talentuoso centrocampista spagnolo che tanto bene sta facendo in Serie A con la maglia del Lecce.

Sotto la guida di Baroni, il classe 2002 sta offrendo ottime prestazioni e ha attirato l'interesse di alcuni club italiani ed europei come la Juventus.

Il Lecce chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per il mediano spagnolo seguito anche da Borussia Dortmund e West Ham.

Oltre ad alcuni giovani, la Vecchia Signora cerca anche giocatori formati e d'esperienza internazionale. Si leggerebbe in quest'ottica l'interesse per Yuri Tielemans, centrocampista belga del Leicester che dovrebbe liberarsi a parametro zero. I bianconeri devono però battere la concorrenza dell'Arsenal, da tempo sul calciatore.