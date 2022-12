La Juventus inizia a pianificare le prime mosse per il mercato invernale. La società bianconera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare, la Vecchia Signora sta lavorando all'acquisto di un nuovo esterno destro che possa diventare l'erede di Juan Cuadrado.

Juve, sfida alla Roma per Juranovic

Tra i profili seguiti dalla dirigenza juventina ci sarebbe anche quello di Josip Juranovic, talentuoso esterno del Celtic che si è messo in luce al Mondiale con la Croazia. Grazie alle ottime prestazioni con la sua nazionale, l'esterno classe 98 è finito nel mirino di alcuni club italiani come la Juventus che potrebbe decidere di imbastire una trattativa nella sessione invernale di mercato col club scozzese.

La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro, una cifra non eccessiva. La Vecchia Signora deve però guardarsi dall'interesse di altre società italiane come il Torino che sta cercando un sostituto per Ola Aina, ancora fuori per infortunio, e soprattutto la Roma di Josè Mourinho che potrebbe cedere Karsdorp a gennaio. Proprio l'esterno giallorosso è un altro profilo nel mirino della Juventus. [VIDEO]

Oltre Juranovic, i bianconeri continuano a tenere sotto osservazione altri profili internazionali come Alvaro Odriozola, che dovrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio. I Blancos chiedono una cifra attorno ai 20 milioni di euro per l'ex Fiorentina.

Juve, le possibili offerte per Soulè e De Graca

Altro obiettivo dei bianconeri è quello di valorizzare i giovani di grande speranze presenti nell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter pensare al presente ma anche al futuro.

Detto di Samuel Iling-Junior che ha rinnovato il proprio contratto con la conseguente promozione in prima squadra, la Juventus deve valutare il futuro di altri giovani molto promettenti come Matias Soulè e Marco De Graca.

L'esterno argentino ha trovato spazio nel finale di qualche partita e potrebbe esser ceduto in prestito per aumentare il proprio minutaggio. Sulle sue tracce ci sarebbero la Salernitana ma soprattutto la Sampdoria di Dejan Stankovic, pronto ad una vera e propria rivoluzione per provare a centrare la salvezza. I blucerchiati sarebbero pronti ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito secco.

Il club doriano sarebbe interessato anche ad un altro giovane bianconero, ovvero Marco De Graca, attaccante che si sta mettendo in luce con la Primavera bianconera. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche di alcune società di Serie B che potrebbero farlo giocare con continuità nella seconda parte del campionato cadetto.