Uno dei giocatori dell'Inter che fa sempre gola sul mercato è Marcelo Brozovic. Anche al Mondiale in Qatar con la maglia della Croazia il centrocampista ha mostrato tutto il proprio valore, con il commissario tecnico Dalic che lo sostituiva solo quando era stremato, altrimenti preferiva sostituire Kovacic. Il suo valore è riconosciuto tra i vari top club europei e uno di questi sarebbe pronto a fare un tentativo al termine di questa stagione, considerando che i nerazzurri non hanno intenzione di privarsi dei propri titolarissimi a stagione in corso.

Si tratta del Barcellona, che cerca un innesto importante in mezzo al campo visto che dovrebbe andare via Sergio Busquets, che non rinnoverà il proprio contratto.

Il Milan cercherà un rinforzo importante sulla fascia destra offensiva, uno dei pochi punti deboli rimasti all'interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Il nome che Paolo Maldini non perde di vista è quello di Nicolò Zaniolo che, se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, sarà ceduto dalla Roma la prossima estate.

Brozovic nel mirino del Barcellona

Il Barcellona sarebbe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione. Alle spalle degli intoccabili Pedri e Gavi, infatti, c'è grande incertezza e per questo motivo si starebbe guardando intorno.

Il nome tornato di moda è quello di Marcelo Brozovic, che i blaugrana avevano cercato anche l'anno scorso prima del rinnovo di contratto con l'Inter. L'interesse per il croato non sembra essere svanito e, anzi, la prossima estate potrebbe esserci un nuovo assalto da parte del Barcellona per Brozovic, anche se non sarà semplice convincere la società nerazzurra a privarsi di quello che è considerato da tutti il faro del centrocampo nerazzurro.

Per cercare di arrivare alla fumata bianca, il Barça sarebbe pronto a proporre uno scambio al club meneghino, mettendo sul piatto il cartellino di Franck Kessié, visto l'interesse dei nerazzurri per il centrocampista ivoriano. L'Inter, però, non sembra intenzionata ad accettare ritenendo Brozo con una valutazione decisamente superiore all'ex Milan.

Mercato Milan: idea Zaniolo

Il Milan cerca un innesto per rinforzare l'out di destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il nome che Paolo Maldini non sembra aver perso di vista è quello di Nicolò Zaniolo, che la Roma può cedere in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024. I giallorossi, infatti, non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero. I rossoneri avrebbero già fatto un sondaggio per il giocatore, cercato anche l'estate scorsa. Rispetto a qualche mese fa la valutazione è decisamente più bassa, tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Milan, però, potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro e il cartellino di Tommaso Pobega per provare ad arrivare alla famigerata fumata bianca.