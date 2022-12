Un Crotone capace di soffrire, attendere e ribaltare una gara che sembrava quasi persa. La squadra calabrese conquista i tre punti al "Partenio-Lombardi" di Avellino, avendo la meglio su un Giugliano che, forse ai punti, avrebbe meritato per lo meno il pareggio. Gli "Squali" danno vita a una prova di carattere incassando per due volte la rete dello svantaggio, riuscendo però a controbattere, colpo su colpo, fino all'epilogo finale. Mattatore di giornata è Guido Gomez, autore di una tripletta. Soddisfatto a fine gara il tecnico Franco Lerda.

Crotone trascinato da Gomez

Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati. Contro il Giugliano il Crotone ha ottenuto la sua 14esima vittoria stagionale andando a concludere il girone d'andata a quota 45 punti, a sei lunghezze dalla capolista Catanzaro. Quella contro il Giugliano non è stata però una sfida semplice per il Crotone. Al 6' il Crotone incassa, quasi a freddo, la rete di Rondinella, andando in difficoltà. Al 17' un fallo in area ai danni di Golemic porta al rigore che vale il pareggio di Gomez. Al 3' della ripresa arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Solvemini. Le sostituzioni cambiano le carte in tavola e il Crotone sfonda per due volte sempre con Guido Gomez: al 16' arriva la rete del 2-2, al 21' su giocata di Chiricò, segna il definitivo 2-3.

Nel finale da annotare in pieno recupero un palo colpito da Iglio dalla lunga distanza con sfera bloccata da Dini.

Lerda soddisfatto del risultato

Al termine del match in sala stampa a presentarsi è stato Franco Lerda, allenatore del Crotone. Al netto delle difficoltà riscontrate, il tecnico dei calabresi si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

"In questi giorni ci eravamo prefissati di venire qui e fare tre punti per girare a 45 punti. La strada è lunga, abbiamo tutto il girone di ritorno, siamo un bel gruppo affiatato e stiamo bene insieme. La gara è stata difficile - ha continuato il tecnico del Crotone - siamo stati bravi a rialzarci dopo essere passati due volte in svantaggio.

Gomez? Sono contento, è un ragazzo che merita ed è stato accettato dal primo giorno in questo gruppo". Ora bisognerà pensare subito alla gara del 23 dicembre, quella interna contro il Messina. "Sarà una gara insidiosa - ha analizzato Lerda - Loro sono in una situazione di classifica precaria e sarà quindi difficile affrontarli".

Crotone a caccia del Catanzaro

Con la sconfitta del Pescara (0-1) in casa contro il Picerno, gli abruzzesi si sono distaccati forse definitivamente dalle prime due della classe. Il Catanzaro, che ha vinto in scioltezza contro il Potenza (6-1), si è così portato a 51 punti. Il Crotone insegue ora, anche se con qualche affanno, a 45 punti. Nel girone di ritorno servirà un cammino quasi perfetto per la squadra di Franco Lerda per cercare di insidiare il primo posto. Per i giallorossi i 51 punti ottenuti rappresentano un record per un club di Serie C al termine del girone d'andata.