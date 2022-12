Uno dei giocatori che potrebbero caratterizzare la prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, è Robin Gosens. L'esterno tedesco non ha trovato molto spazio tra le fila dell'Inter nella prima parte di stagione, tanto da perdere il posto in Nazionale e conseguentemente il Mondiale in Qatar. Per questo motivo, se non dovesse avere delle garanzie sul suo utilizzo da gennaio in poi, sarebbe pronto a chiedere la cessione. Non soltanto club esteri avrebbero chiesto informazioni sul suo conto, visto che negli ultimi giorni un sondaggio lo avrebbe fatto anche la Roma, pronta a fare una proposta nei prossimi giorni.

In casa Juventus il grande sogno di mercato resta Sergej Milinkovic-Savic, nonostante i problemi societari delle ultime settimane. La Lazio sembra si stia convincendo a cederlo a giugno e questo potrebbe sbloccare l'affare o, comunque, renderlo meno complesso rispetto a quanto lo fosse fino a qualche giorno fa.

Roma su Gosens

La Roma potrebbe fare qualcosa di importante sul mercato a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di José Mourinho anche per dare l'assalto a un piazzamento in Champions League. Uno dei nomi finiti nel mirino della società giallorossa sarebbe quello di Robin Gosens, che all'Inter non ha trovato molto spazio nella prima parte della stagione, avendo giocato solamente tre partite da titolare, una in campionato e due in Champions League, chiuso dall'esplosione di Federico Dimarco.

Nella Capitale l'esterno tedesco potrebbe esplodere nuovamente, approfittando del fatto che lo stesso Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio non sembra essere ancora al top della forma. I giallorossi hanno cominciato a discuterne con l'Inter e nei prossimi giorni potrebbe essere imbastita una trattativa. Roma che sarebbe pronta a proporre uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Rick Karsdorp, ai margini della rosa di Mourinho.

Difficile che i nerazzurri possano accettare, più probabile che si possa chiedere un conguaglio in denaro vista la differente valutazione dei due cartellini.

Il nuovo tentativo della Juventus per Milinkovic-Savic

La Lazio sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus la prossima estate. Il serbo, d'altronde, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non si vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero, portando un grave danno economico alle casse biancocelesti.

Bianconeri che sembrano avere anche due contropartite che convincono Maurizio Sarri: uno è sicuramente Luca Pellegrini, che andrebbe a sistemare la fascia sinistra difensiva, ma occhio anche a uno tra Moise Kean e Weston McKennie.