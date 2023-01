La permanenza di Romelu Lukaku all'Inter non è certa, soprattutto dopo le ultime prestazioni dell'attaccante belga; il club nerazzurro non ha ancora deciso se continuare l'esperienza con Big Rom per la prossima stagione e quindi il bomber potrebbe ritornare a Londra.

Il Chelsea in caso di rientro nelle proprie file di Romelu Lukaku sarebbe intenzionato a provare ad utilizzare il cartellino dell'attaccante come pedina di scambio per arrivare all'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

L'idea dello scambio Lukaku-Vlahovic

Nelle ultime ore si sarebbe fatta largo l'ipotesi di uno scambio di attaccanti per il prossimo mercato di gennaio tra Chelsea e Juventus; la proposta sarebbe arrivata da Londra nella notte.

Il Chelsea sarebbe disposto nel mercato estivo a cedere l'eventualmente rientrante Romelu Lukaku alla Juventus per ottenere in cambio il cartellino dell'attaccante Dusan Vlahovic, da sempre un pallino della squadra inglese.

Il club londinese avrebbe intenzione di offrire 50 milioni oltre il cartellino di Lukaku; per l'attaccante serbo della Juventus sarebbe pronto un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione.

La risposta della Juventus sulla cessione di Vlahovic

La dirigenza bianconera, informata della proposta del Chelsea, ha declinato l'offerta in modo netto, esplicando al club londinese che per il cartellino dell'attaccante serbo le trattative potrebbero avviarsi solo in presenza di un minimo di 80 milioni di euro sul tavolo.

Il Chelsea starebbe riflettendo ma non sarebbe intenzionato a rilanciare prima della certezza del rientro di Romelu Lukaku al club londinese, situazione che potrebbe verificarsi solamente nella prossima estate in caso di mancato rinnovo del prestito dell'attaccante con la società nerazzurra.

La situazione di Romelu Lukaku all'Inter

L'attaccante classe 1993 è rimasto assente per molto tempo in questa stagione all'Inter; il suo rientro sembra imminente e l'Inter starebbe ancora aspettando prima di effettuare una valutazione sull'annata del belga prima di un eventuale divorzio a fine stagione.

L'attaccante ex-Anderlecht è stato prelevato in prestito dal Chelsea la scorsa estate per 7,8 milioni più bonus dopo la sua cessione a titolo definitivo dall'Inter alla squadra londinese avvenuta nell'estate del 2021 dopo la vittoria del campionato.

Romelu Lukaku quest'anno ha giocato solamente 8 partite nel campionato di Serie A, realizzando un'unica rete nel successo esterno dell'Inter a Lecce alla prima giornata.

In Champions League l'attaccante belga ha giocato solo una partita sulle 6 totali disputate dalla sua squadra, condita però con una realizzazione.

Secondo le ultime notizie dovrebbe scendere in campo come titolare nella gara dei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta nella serata di martedì 31 gennaio, la sua prima apparizione stagionale nella competizione.