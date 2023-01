Inter e Juventus stanno lavorando per ingaggiare dei centrocampisti congeniali per i rispettivi progetti tecnici e secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da calciomercatoweb.it, potrebbero attivare un duello estivo per assicurarsi Thiago Alcantara del Liverpool che ha il contratto in scadenza nel 2024. Altri due club inglesi come Tottenham e Manchester United avrebbero inoltre puntato i fari su Hakan Calhanoglu per la prossima estate.

L'ex Barcellona nel mirino di Inter e Juventus

Thiago Alcantara potrebbe approdare in Italia la prossima stagione.

L'ex Barcellona non sarebbe centrale nel progetto del Liverpool di Jurgen Klopp e potrebbe dunque non rinnovare il contratto per intraprendere una nuova avventura in Italia. La valutazione del centrocampista sarebbe di circa 20 milioni di euro ma potrebbe essere proposto un prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero e quello nerazzurro lo riterrebbero un profilo idoneo perché in grado di giocare sia da mezzala che da playmaker anche se sarà necessario smarcare la grana stipendio dato che il ragazzo guadagna attualmente 12 milioni netti l'anno.

Il centrocampo dell'Inter sotto i riflettori di molte squadre europee

Manchester United e Tottenham sarebbero interessate alle prestazioni di Hakan Calhanoglu dell'Inter per la prossima stagione.

Il calciatore piacerebbe per la duttilità in campo e potrebbe essere un'opzione visto che ha il contratto in scadenza nel 2024. La società nerazzurra vorrebbe però cautelarsi ed offrirgli un rinnovo almeno fino al 2026 con adeguamento dello stipendio. Calhanoglu avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma è ritenuto centrale per il progetto tecnico della squadra meneghina che, in caso di cessione, potrebbe comunque mettere a segno una netta plusvalenza.

Il ragazzo è stato ingaggiato nell'estate del 2021 quando si è liberato dopo essersi svincolato a parametro zero dal Milan.

L'Inter potrebbe sedersi ad ascoltare le possibili offerte ma vorrebbe trattenere il calciatore visto che potrebbe perdere Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e interesserebbe a squadre come Cremonese e Nottingham Forest.

L'Inter potrebbe, inoltre, pensare di cedere Marcelo Brozovic che non sarebbe più centrale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi che ha compreso di poter schierare, con buoni risultati, proprio Hakan Calhanoglu e Asllani nel ruolo di regista. Brozovic interesserebbe molto a squadre europee come Chelsea e Barcellona ma anche alla Juventus. Il calciatore croato avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.