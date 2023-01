Erano gli osservati speciali della vigilia ecco che gli ultimi allenamenti hanno confermato come Lukaku e Brozovic non saranno disponibili per Inter vs Hellas Verona. L'allenatore Simone Inzaghi costruirà dunque la mediana ancora con Asllani, Mkhitaryan e Gagliardini, (lo stesso utilizzato nella scorsa partita in Coppa Italia contro il Parma) complici le possibili defezioni anche di Barella e Calhanoglu, entrambi infortunatisi durante l'ultimo match di campionato contro il Monza.

L'obiettivo è riaverli entrambi per il derby di Supercoppa Italiana contro il Milan che si disputerà mercoledì 18 gennaio.

La probabile formazione contro l'Hellas Verona

Nella formazione titolare spazio sicuramente a Di Marco che torna sulla fascia sinistra, dopo gli ottimi risultati che ha ottenuto nelle precedenti partite, dubbi invece sull'altra fascia con Dumfries e Darmian in ballottaggio per una maglia da titolare. Contro il Parma in Coppa ha offerto una buona prestazione anche Bellanova, difficile però che Inzaghi lo riproponga anche in Serie A. Difesa fatta invece con Acerbi, Skriniar e Bastoni. Per l'attacco dovrebbe di nuovo partire dalla panchina Correa, con il duo Lautaro Martinez-Edin Dzeko a guidare dunque gli assalti alla porta difesa da Montipò.

L'impressione è che a questo punto del torneo il tecnico nerazzurro voglia puntare sulle certezze che ha: Dzeko si è rivelato affidabile e decisivo, Lautaro sembra aver ritrovato la grinta pre mondiale oltre ad avere una carica importante essendo da poco diventato campione del mondo con l'Argentina, Di Marco continua a migliorare di partita in partita.

Le note dolenti vengono invece dalla difesa, la peggiore della Serie A fuori casa, che dovrà necessariamente alzare il rendimento per cercare di riprendere la rimonta in campionato.

Punti necessari per scalare la classifica

Simone Inzaghi di fatti non ha alternative ai 3 punti: il Napoli è primo con 44 punti, a seguire Juventus e Milan con 37, dopo c'è proprio l'Inter con 34 punti. Al di là dell'errore arbitrale che ha condizionato il match contro il Monza, i nerazzurri devono diventare più abili a difendere il punteggio senza 'sciogliere' una volta andati in svantaggio.

I tre punti ottenuti nello scontro diretto contro il Napoli avevano fatto ben sperare in ottica rimonta, poi la frenata di Monza. Adesso è tempo di riprendere la cavalcata 'tifando' per una volta per i rivali della Juventus, impegnati stasera proprio sul campo della capolista Napoli.