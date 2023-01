La Juventus è stata sanzionata con 15 punti di penalizzazione, significa -27 dal Napoli primo in classifica. Una distanza importante che rischia anche di pesare nella lotta per arrivare nei primi quattro posti del campionato che significherebbe qualificazione alla Champions League. Di certo ha avuto molto clamore mediatico la sanzione stabilita dalla Corte Federale d'Appello a cui la Juve farà ricorso al Collegio di garanzia. Del caso plusvalenze ed in generale della situazione del calcio italiano ha parlato anche Daniele Adani. L'ex giocatore ed attuale opinionista sportivo sulla Rai ha usato parole pesanti nei confronti del calcio italiano sottolineando come sia schifato da quello che sta succedendo, evidente il riferimento al caso plusvalenze che riguarda la Juventus ma anche altre società italiane.

L'opinionista Adani ha parlato della situazione del calcio italiano dopo il caso plusvalenze

'Io non faccio l'esperto di diritto. Parlo di calcio e sono pronto a parlarne 24 ore al giorno. Ma io devo fidarmi di chi indaga, di chi cerca di mettere le cose a posto e di chi prenderà provvedimenti'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani sul caso plusvalenze. L'opinionista sportivo ha aggiunto: 'Come tutti noi e come tutti gli italiani sono schifato da questo momento del calcio, dall'ennesima ricaduta molto triste, considerando che il mondo ci guarda e ci vede alla deriva'. Dichiarazioni molto pesanti quelle dell'ex giocatore, evidente anche il riferimento alle vicende del passato che hanno riguardato il calcio italiano che sicuramente non hanno contribuito a dare un'immagine ideale nel mondo.

A proposito del caso plusvalenze si attendono le motivazioni con le quali la Corte Federale d'Appello ha deciso per i 15 punti di penalizzazione. Successivamente come recentemente dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino la Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Se non dovesse annullare la sanzione potrebbe affidarsi anche al Tar.

La classifica del campionato italiano dopo la penalizzazione subita dalla Juve

La Juventus dopo i 15 punti di penalizzazione si trova al decimo posto, superata dall'Empoli che ha vinto il match contro l'Inter per 1 a 0. In attesa di Lazio-Milan la distanza della squadra bianconera dal quarto posto che significherebbe qualificazione alla Champions League è di 14 punti.

Di certo la Juve può dire la sua in Coppa Italia ed in Europa League, considerando la rosa di Allegri c'è la possibilità di vincere almeno una competizione in questa stagione. L'eventuale vittoria di quella europea significherebbe qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024.