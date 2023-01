La Juventus si ritrova alla fine del girone di andata del campionato a -27 punti dal Napoli. Una distanza dovuta alla sanzione stabilita dalla Corte Federale d'Appello in merito al caso plusvalenze, con la società bianconera che sarebbe stata considerata la responsabile di un sistema di plusvalenze fittizie servite ad alimentare ad alleggerire il bilancio societario. In attesa di conoscere le motivazioni, che a breve saranno rese note, la società bianconera è pronta a fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ed eventualmente al Tar se tale ricorso non venisse accettato.

Nel frattempo le ambizioni di vincere il campionato sono necessariamente diminuite. Già prima la distanza dal Napoli era evidente, adesso sembrerebbe molto difficile non solo ritornare a lottare per vincere il campionato ma anche qualificarsi alla Champions League. Proprio le agenzie di scommesse prima della sentenza quotavano la vittoria del campionato della Juventus a 12, attualmente è raddoppiata arrivando a 21.

Le agenzie di scommesse quotano la vittoria del campionato da parte della Juventus a 21. Tutto dipende dalla sanzione da parte della Corte Federale d'Appello che ha stabilito 15 punti di penalizzazione alla società bianconera per il caso plusvalenze.

Si pensava però che la quota potesse essere maggiore, il motivo per cui è solamente raddoppiata riguarderebbe il fatto che le agenzie di scommesse pensano ad un annullamento della sanzione. Di conseguenza sono convinti che il Collegio di Garanzia del Coni possa dare ragione alla Juventus o che eventualmente fosse il Tar ad annullare i 15 punti di penalizzazione nei confronti della società bianconera.

L'ingaggio di Zidane dalla stagione 2023-2024 è quotato a 2,00

Più probabile invece secondo le agenzie di scommesse l'approdo sulla panchina della Juventus di Zinedine Zidane. Il tecnico francese potrebbe sostituire Allegri in caso di esonero del toscano, che di recente ha dichiarato che rimane nella società bianconera a meno che non sia la stessa società a decidere per un sua partenza.

Le recenti dichiarazioni dell'amico ed ex compagno di nazionale di Zidane Charbonnier lasciano intendere la possibilità di approdo del tecnico francese a Torino, dove ripartirebbe con un nuovo progetto sportivo con tanti giovani di qualità e alcuni giocatori di esperienza.

Piacerebbe anche Conte per la panchina della Juventus

La Juventus però valuterebbe anche altri tecnici nell'eventualità di un esonero di Massimiliano Allegri. Oltre a Zidane piace anche Antonio Conte, che ha il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham ed attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese.