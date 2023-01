La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. La società bianconera sta vivendo un momento difficile dal punto di vista giudiziario dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha stabilito 15 punti di penalizzazione in campionato. La speranza per società e tifosi è che i ricorsi possano portare all'annullamento della sanzione. Intanto si lavora in previsione della stagione 2023-2024, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino per motivi anagrafici ed economici. Fra questi spicca il nome di Alex Sandro, il brasiliano è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione, oltre al fatto che compirà a breve 32 anni.

Il suo contratto è in scadenza a giugno, di conseguenza potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto di Alex Sandro. Secondo recenti rumor di mercato su Alex Sandro ci sarebbe l'Inter [VIDEO], con Marotta che nelle ultime stagioni ha attinto molto al mercato dei parametri zero.

Possibile l'ingaggio di Alex Sandro da parte dell'Inter a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il direttore generale dell'Inter Giuseppe Marotta starebbe valutando l'ingaggio di Alex Sandro per la stagione 2023-2024. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera.

Il problema di fondo sarebbe rappresentato dall'ingaggio del brasiliano, che attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. L'Inter dovrebbe spendere almeno 5 milioni di euro per ingaggiarlo, anche perché ci sarebbero diverse società turche pronte a garantire al giocatore più o meno quello che guadagna attualmente nella società bianconera.

Di certo con la partenza di Skriniar e quella possibile di de Vrij l'Inter potrebbe rinforzare in maniera importante la difesa. Alex Sandro può giocare centrale di una difesa a tre ma anche terzino, questo potrebbe portare eventualmente alla cessione di Gosens, con Dimarco che sarebbe il titolare come centrocampista di fascia.

Il possibile mercato dell'Inter

L'Inter come già anticipato prima difficilmente potrà contare su Skriniar nella stagione 2023-2024. Il centrale avrebbe già un'intesa con il Paris Saint Germain da 9 milioni di euro netti a stagione con bonus alla firma di 25 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità che il centrale possa lasciare Milano già a gennaio, anche perché cedendo adesso la società milanese avrebbe la possibilità di monetizzare dal suo cartellino. Skriniar è in scadenza di contratto a giugno.