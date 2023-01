La sconfitta incassata dalla Juventus nella gara giocata oggi contro il Monza con il risultato di 0 a 2 ha gettato la formazione bianconera in una crisi che ha spinto il tecnico Massimiliano Allegri a parlare nel dopo gara a Dazn di rischio retrocessione. Del match perso dalla Juve ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport anche l'attaccante argentino Angel Di Maria.

La Juventus cade anche col Monza, Allegri avverte: "Non ci sono alibi, ora bisogna fare i punti per salvarci"

La Juventus sta attraversando una crisi davvero complicata da superare: i bianconeri, dopo aver incassato il -15 in classifica per il caso plusvalenze che li ha portati dalla zona Champions League ad un dodicesimo posto in graduatoria, nella giornata di oggi hanno dovuto arrendersi tra le mura amiche di fronte al Monza di Raffaele Palladino.

La sconfitta subita per 2 a 0 contro la squadra di Galliani e Berlusconi non solo fa male ai bianconeri per le speranze di una rimonta verso il quarto posto che attualmente sembrerebbe proibitiva, ma fa paura ad Allegri ed i suoi collaboratori anche per quello che concerne lo spauracchio retrocessione. Lo stesso tecnico toscano, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha parlato con toni allarmati della situazione in classifica della Juventus: "Che il momento sia delicato è normale, ma dobbiamo prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 1 punto e preso 10 gol. Non ci sono alibi. Giovedì abbiamo una partita da dentro o fuori. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male.

Bisogna essere consapevoli che la squadra ha una classifica di 23 punti, questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito".

Juventus, Di Maria: "Periodo difficile, dobbiamo già pensare alla prossima"

Anche Angel Di Maria ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita dalla Juventus contro il Monza: "E' un periodo difficile, stiamo lavorando per fare il meglio possibile.

Contro l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo qualcosa in più del pareggio. Oggi soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori individuali, però dobbiamo pensare già alla prossima partita". Ad Angel Di Maria è poi stato chiesto se sentisse maggiori responsabilità essendo uno dei calciatori più forti della rosa della Juventus: "In questo senso no, però ci sono stati tanti errori individuali e quindi dobbiamo pensare solo a lavorare".

Di Maria ha poi concluso il suo intervento parlando delle penalizzazioni che hanno colpito la Juventus per il caso plusvalenze ed ammettendo come sia complicato mantenere al di fuori del campo tutto il vociare che si sta facendo intorno alla formazione bianconera.