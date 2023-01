Negli ultimi giorni di mercato invernale che si chiuderà martedì alle ore 20:00 giorno 31, la Juventus di mister Allegri potrebbe cercare un nuovo laterale difensivo.

I possibili addii di Alex Sandro e Juan Cuadrado a parametro zero in estate potrebbero di fatto indurre il club bianconero ad anticipare un acquisto già entro questa fine di gennaio.

Juve, sfida alla Roma per Henrichs

Tra gli obiettivi per la fascia destra, come scrive tuttomercatoweb.com, ci sarebbe Benjamin Henrichs, esterno tedesco che sta offrendo ottime prestazioni al Lispia. Le prove del 25enne terzino tedesco starebbero convincendo i bianconeri a tentare un assalto già nel mercato invernale.

La Vecchia Signora deve però battere la concorrenza della Roma, che con l'eventuale uscita di Karsdorp negli ultimi giorni di questa sessione potrebbe decidere di regalare un nuovo esterno destro a Josè Mourinho.

La Juventus tiene d'occhio anche altri profili come Holm dello Spezia che viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro ed Ivan Fresneda del Real Valladolid che però sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone: il Valladolid chiede almeno 15 milioni di euro per il suo esterno. Più complicato arrivare a Maelhe dell'Atalanta che però ha riguadagnato posizioni nelle gerarchie di Gasperini e che per questo potrebbe restare fino al termine della stagione.

Juve, possibile interesse per Brozovic in estate

Oltre a degli eventuali colpi per il mercato invernale, la Juventus prepara una vera piccola rivoluzione in estate. In particolare il centrocampo potrebbe esser rivoluzionato, non solo a gennaio con la cessione in prestito di McKennie al Leeds, ma anche in prospettiva estiva.

Sono in bilico le posizioni di Adrien Rabiot che potrebbe lasciare Torino a parametro zero e di Leandro Paredes che potrebbe non esser riscattato dal Paris Saint Germain e terminare così la sua avventura in bianconero dopo una sola stagione.

Per questo la dirigenza bianconera starebbe valutando dei profili di grande spessore per la mediana, tra questi ci sarebbe anche quello di Marcelo Brozovic, non più intoccabile ed incedibile per l'Inter. La Vecchia Signora deve guardarsi dalla concorrenza di alcuni top club europei come il Barcellona, che già in questi giorni starebbe provando ad intavolare una trattativa con i nerazzurri.

Il futuro di Brozovic potrebbe esser collegato anche ad un altro obiettivo della Juventus ovvero Frank Kessie, che potrebbe lasciare il club blaugrana proprio in estate.

Infine, da capire anche il futuro di Paul Pogba che in questa stagione non ancora sceso in campo. Il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain per l'estate.