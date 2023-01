In casa Inter sono ancora in corso i festeggiamenti a seguito del trionfo in Supercoppa italiana ai danni dei cugini del Milan. Nelle ultime ore però sarebbe emerso un particolare retroscena che riporta con la mente indietro alla sfida del 7 gennaio all'U-Power Stadium tra Monza e nerazzurri. Dopo il pareggio dei padroni di casa arrivato nei minuti finali che ha lasciato l'Inter con l'amaro in bocca, ci sarebbe stato un presunto scontro verbale negli spogliatoi avvenuto subito dopo la fine del match. Il racconto è stato diffuso da InterLive.it, sito di informazione che segue da vicino la squadra nerazzurra dell'Inter.

Screzio tra Dumfries e un compagno di squadra

Da agosto a oggi Denzel Dumfries si è alternato tra campo e panchina, spesso ha dovuto far spazio a Darmian, altrettanto spesso non ha convinto quando Inzaghi lo ha mandato in campo. Come nel match di campionato contro il Monza e nella sfida di Coppa Italia contro il Parma, due bocciature sonore che si sono aggiunte a un elenco diventato via via sempre più corposo.

Due prestazioni deludenti, specie quella all’U-Power Stadium dove l'ex Psv ha procurato la rete del definitivo pareggio della formazione di Palladino con un maldestro autogol. Rimane però la prestazione incolore, all’apparenza svogliata che, secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, gli sarebbe stata rinfacciata in maniera veemente da un suo compagno negli spogliatoi.

Uno dei leader dalla squadra, che attaccandolo gli ha rivolto parole pesanti dovute alla rabbia per un risultato che ha reso quasi inutile il successo sul Napoli di tre giorni prima: ‘Se te ne vuoi andare, te ne puoi andare – il succo del breve discorso – Qui nessuno ti vuole'.

Nelle prime settimane del 2023 Dumfries non ha disputato una sola partita da titolare in Serie A e nelle ultime due sfide dell'Inter, sia in campionato contro il Verona e sia a Riyad nella sfida di Supercoppa contro il Milan, il giocatore olandese è rimasto in panchina senza mai mettere piede sul terreno di gioco.

E' proprio dalla finale della EA Sports Supercup che emerge un altro campanello d'allarme: Dumfries ha avuto una reazione molto fredda durante i festeggiamenti per la vittoria del trofeo, tant'è che sembrerebbe l'unico giocatore della rosa nerazzurra a non essersi fatto fotografare con in mano la coppa.

Il Chelsea vuole Dumfries

Il Chelsea continua ad essere sulle tracce di Denzel Dumfries, dopo aver provato già ad acquistarlo la scorsa estate senza successo. Questa volta l'Inter è pronta ad aprire alla cessione, perfino già a gennaio, dato che Matteo Darmian sta facendo molto bene e che c'è Raoul Bellanova in rosa pronto come alternativa.

Nonostante il Chelsea abbia già portato a segno cinque deal done in questo mercato di gennaio, con una spesa di oltre 400 milioni di sterline, sembra che il presidente non voglia fermarsi. L'area di competenza da terzino destro è stata più che problematica in questa stagione: Reece James infatti si è nuovamente fermato ai box a causa di un problema al ginocchio.

I Blues monitorano così diversi giocatori per quel ruolo, ma l’attenzione della dirigenza e di Graham Potter si sarebbe posata su un solo nome, quello di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter piace e non poco al club di Londra, che lo indica come il perfetto giocatore da inserire negli schemi di Potter per atletismo e fisicità. Come detto, stavolta l'Inter ha aperto alla cessione di Dumfries già a gennaio, ma servirà un'offerta notevole. I nerazzurri valutano il giocatore attorno ai 60 milioni di euro.