L'Inter studia i possibili eredi di Milan Skriniar che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Il profilo delle ultime ore sarebbe quello di Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain che piacerebbe anche alla Juventus. Nella prossima estate, inoltre, il Chelsea potrebbe pensare a Federico Dimarco per la corsia sinistra ,mentre il Newcastle sarebbe interessato a Stefan De Vrij.

Staffetta tra Inter e Paris Saint Germain

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi a giugno per Kimpembe. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe decidere di cambiare aria se dovesse arrivare a Parigi proprio Milan Skriniar.

Kimpembe avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe un ottimo sostituto dello slovacco per Simone Inzaghi. Anche la squadra allenata da Allegri lo seguirebbe, ma difficilmente potrà intavolare una trattativa se non dovesse giocare la Champions League a causa della penalità di 15 punti inflitta nei giorni precedenti.

Sirene inglesi per Federico Dimarco

Federico Dimarco sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Il terzino avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e si è messo in evidenza per le ottime prestazioni spesso condite da gol pesanti. I Blues avrebbero intenzione di rinforzare la corsia sinistra nella prossima stagione e potrebbero tentare il colpo nella prossima estate.

Difficilmente l'Inter vorrà privarsi dell'ex Parma, ritenuto un profilo molto rappresentativo per il club e soprattutto centrale per il progetto. In caso di offerta allettante, però, i contatti potrebbero aprirsi al termine di questo campionato. In caso di addio , l'Inter potrebbe pensare a Fabiano Parisi dell'Empoli.

Tante pretendenti per Stefan De Vrij

Oltre a Milan Skriniar, anche Stefan De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023. La società nerazzurra gli avrebbe proposto un rinnovo fino al 2025 a 3,5 milioni di euro. Il calciatore sta valutando l'offerta, consapevole di avere delle squadre come Atletico Madrid e Tottenham che lo ingaggerebbero molto volentieri.

Nelle ultime ore, come riportato da Daniele Miceli di Sportmediaset, il Newcastle avrebbe fatto un tentativo molto concreto per l'olandese ex Lazio. L'Inter potrebbe decidere di venderlo a gennaio per non perderlo a parametro zero nella prossima estate. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Per sostituirlo, i dirigenti meneghini starebbero monitorando le pista che porterebbero a Peer Shuurs del Torino e a Tiago Djalo del Lille. Il primo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre il secondo potrebbe essere acquistato per circa 15 milioni di euro.