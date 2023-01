L'Inter potrebbe incentrare il Calciomercato della prossima estate anche su degli scambi. La priorità riguarderebbe un difensore centrale, specie se dovessero lasciare la Pinetina Milan Skriniar e Stefan De Vrij, entrambi con il contratto in scadenza a fine giugno. Un nome accostato di recente ai nerazzurri è quello di Rodrigo Becao dell'Udinese.

Intanto Marcelo Brozovic piacerebbe all'Atletico Madrid, club con il quale potrebbe essere imbastito uno scambio alla pari con Rodrigo De Paul. Per quanto riguarda la fascia sinistra, il nome che piacerebbe a Marotta sarebbe quello di Fabiano Parisi dell'Empoli.

Inter, due possibili scambi per l'estate

L'Inter avrebbe intenzione di ingaggiare almeno un difensore centrale in estate. Il profilo individuato sarebbe quello di Rodrigo Becao che ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. I nerazzurri in estate potrebbero proporre all'Udinese uno scambio che coinvolgerebbe l'attaccante Samuele Mulattieri, ora in forza al Frosinone capolista in Serie B. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e potrebbe essere congeniale al progetto dei friulani.

Intanto Marcelo Brozovic da qualche tempo sarebbe diventato un obiettivo dell'Atletico Madrid per la prossima stagione. Il croato sarebbe valutato circa 40 milioni di euro, ma Giuseppe Marotta potrebbe riflettere su un possibile scambio alla pari con Rodrigo De Paul.

L'argentino è stato spesso accostato all'Inter in passato e sarebbe un profilo congeniale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. L'ex Udinese avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e interesserebbe anche al Milan e alla Juventus. I contatti potrebbero intensificarsi in estate.

Idea Parisi per la corsia mancina dell'Inter

La società meneghina starebbe sondando varie piste per ingaggiare un nuovo terzino sinistro qualora Robin Gosens dovesse lasciare la Pinetina (situazione possibile in caso di offerta da circa 20 milioni di euro).

Il suo erede, per la finestra di mercato estiva, potrebbe essere Fabiano Parisi dell'Empoli.

L'Inter avrebbe ottime possibilità visti gli ottimi rapporti con i toscani che si sono instaurati dopo gli affari Asllani, Satriano e Pinamonti. La valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro, ma i dirigenti nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto