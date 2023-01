La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio. Difficile aspettarsi grandi investimenti a meno che dovesse partire qualche giocatore. Si parla al riguardo delle possibili cessioni di Weston McKennie e Dusan Vlahovic, entrambi piacciono a diverse società inglesi.

A proposito di nazionali serbi nelle ultime settimane si è molto discusso anche del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Alcuni giornali sportivi avevano lanciato anche l'indiscrezione di mercato relativa ad una possibile partenza del centrale già a gennaio, considerando che a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Attualmente però non sarebbero arrivate offerte per il giocatore dalla Juventus che fra l'altro avrebbe giocatori che piacciono molto a Maurizio Sarri per rinforzare la rosa della Lazio.

Uno su tutti Luca Pellegrini, attualmente riserva nell'Eintracht Francoforte e che vorrebbe ritornare nel campionato italiano. Gradirebbe un eventuale trasferimento alla Lazio, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare. Altro giocatore che piace alla società laziale è Matias Soulé, sembrerebbe però difficile che la Juventus lasci partire l'argentino considerato l'alternativa a Di Maria. D'altronde l'ex Paris Saint Germain deve essere gestito considerato i tanti infortuni muscolari che lo hanno riguardato nella prima parte di stagione.

Non sarebbero arrivate offerte per il centrocampista Milinkovic-Savic alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juventusnews24.com, non sarebbero arrivate ancora offerte alla Lazio per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 e in caso di mancato prolungamento il suo prezzo potrebbe diminuire.

Attualmente la Lazio lo valuterebbe circa 60 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno ed arrivare a circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di fare un'offerta alla società laziale magari a giugno, soprattutto se Rabiot non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Intanto però la Juve deve lavorare ad un rinforzo in difesa a gennaio.

Possibili gli arrivi di Fresneda e Grimaldo

Potrebbe arrivare alla Juventus un'alternativa a Juan Cuadrado, piace molto al riguardo Ivan Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro dal Valladolid. Il suo acquisto potrebbe concretizzarsi con una cessione importante, una su tutte quella di McKennie. Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo, con la possibile partenza di Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro. Piacerebbe Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.