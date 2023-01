Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco dell'Inter è in scadenza di contratto a giugno e al momento non è stato ancora trovato l'accordo per il prolungamento. Qualora non dovesse arrivare l'intesa di massima nei prossimi giorni, non è da escludere l'addio già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Non mancano le squadre interessate al classe 1995, e tra queste ci sarebbe l'Atletico Madrid, che vorrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane su indicazione del proprio allenatore, Diego Pablo Simeone.

L'Atletico Madrid vuole Skriniar

Il rendimento dell'Atletico Madrid nella Liga spagnola è stato molto altalenante, come dimostra il quarto posto in classifica, ben lontano dalle posizioni che contano. I Colchoneros cercano un rinforzo importante in difesa e il tecnico Diego Pablo Simeone avrebbe indicato il nome di Milan Skriniar come rinforzo ideale per il pacchetto arretrato.

Lo slovacco è in scadenza di contratto a giugno e l'Inter ha fatto la sua proposta per il rinnovo: quadriennale, fino a giugno 2027, a oltre 6 milioni di euro a stagione più bonus, rendendolo il giocatore più pagato della rosa, insieme a Marcelo Brozovic, con Lukaku che è un discorso a parte potendo usufruire del Decreto Crescita.

Se nei prossimi giorni, però, il classe 1995 non dovesse dare segnali positivi, l'Inter potrebbe aprire le porte alla sua cessione per non perderlo a parametro zero a giugno. Una situazione molto delicata e che, presumibilmente, dovrebbe conoscere il proprio esito entro la prima metà del mese di gennaio per avere poi il tempo di individuare un sostituto all'altezza.

L'Atletico, comunque, si è portato avanti e avrebbe già avuto qualche contatto con la società nerazzurra per capire la fattibilità dell'affare.

L'offerta all'Inter

A causa del contratto in scadenza a giugno, è impensabile che qualcuno possa portare all'Inter una proposta per Milan Skriniar vicina a quella fatta dal Paris Saint Germain la scorsa estate, superiore ai 50 milioni di euro.

L'Atletico Madrid sarebbe pronto a proporre uno scambio alla pari o, al massimo, con un piccolo conguaglio a favore della società nerazzurra. I Colchoneros, infatti, vorrebbero mettere sul piatto uno scambio con Rodrigo De Paul per Skriniar, che è stato vicino all'Inter già nel 2021, prima del suo trasferimento in Spagna. Il centrocampista argentino è intoccabile per Simeone e ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Dovrà essere l'Inter a decidere se accettare la proposta o rifiutarla pretendendo solo cash per la cessione di Skriniar.