Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche la prossima estate in casa Inter è sicuramente quello d'attacco. Al momento l'unico che sembra più certo di restare è Lautaro Martinez, a meno di proposte da oltre 100 milioni di euro, mentre Edin Dzeko sta trattando il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Dubbi su Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea, e su Joaquin Correa, con l'argentino che potrebbe essere ceduto. Per questo la società nerazzurra si guarda intorno per capire le piste da sondare e una di queste porterebbe a Randal Kolo Muani, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, che lo ha acquistato l'estate scorsa ma che non avrebbe chiuso a un' ipotetica cessione.

Anche la Fiorentina sarebbe alla ricerca di rinforzi in attacco, anche se in questo caso non è scontato che i viola possano fare qualcosa nell'immediato, già a gennaio. Il nome sondato dai viola sarebbe quello di Andrea Belotti, che alla Roma non è riuscito per ora ad affermarsi e per questo non considerato incedibile da José Mourinho.

Inter su Kolo Muani

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco la prossima estate. Si è parlato molto di Marcus Thuram, che potrebbe arrivare a parametro zero a luglio, essendo in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, ma non sarebbe il solo. I nerazzurri, infatti, avrebbero messo gli occhi su un suo connazionale, che milita anche lui in Bundesliga, ossia Randal Kolo Muani.

L'Eintracht Francoforte lo ha preso la scorsa estate a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Nantes e per questo una sua cessione porterebbe una plusvalenza piena nelle casse del club tedesco.

Il giocatore ha fatto molto bene finora, mettendo a segno cinque reti e collezionando 10 assist in 14 partite di campionato.

Numeri che hanno impressionato l'Inter, con il classe 1998 che ha dimostrato di poter giocare sia da prima che da seconda punta. La società nerazzurra ha avviato i contatti con l'Eintracht che, però, valuta l'attaccante francese oltre 50 milioni di euro, ma occhio anche all'inserimento di contropartite nell'affare. Dei giocatori che potrebbero piacere sono Valentino Lazaro, ora in prestito al Torino, valutato 10 milioni, e Martìn Satriano, anche lui valutato sui 10 milioni di euro, oltre ad un conguaglio sui 20 milioni più bonus.

L'offerta della Fiorentina

La Fiorentina sarebbe pronta a fare un tentativo nell'immediato per Andrea Belotti, già a gennaio. Il Gallo alla Roma ha trovato poco spazio e quando è stato chiamato in causa non ha mostrato a pieno il proprio valore e per questo José Mourinho sarebbe pronto a privarsene. Arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino la scorsa estate, non è da escludere uno scambio che faccia comodo a entrambi i club. I viola, infatti, potrebbero offrire il cartellino di Luka Jovic, che mister Vincenzo Italiano non ritiene intoccabile nel proprio scacchiere tattico e arrivato anche lui a zero la scorsa estate. Uno scambio, dunque, potrebbe portare vantaggi dal punto di vista tattico e dal punto di vista economico, con due plusvalenze importanti.