L'Inter al termine di questa stagione calcistica potrebbe ricevere offerte per Lautaro Martinez, il quale sarebbe finito nel mirino del Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto circa 80 milioni di euro.

In entrata si starebbero monitorando i nomi di Ante Rebic del Milan e Alex Sandro della Juventus.

Intanto, sul piano della gestione tecnica, mister Simone Inzaghi sarebbe finto nei pensieri dell'Atletico Madrid, che potrebbe concludere il rapporto con Diego Simeone a fine campionato.

Sirene inglesi per Lautaro Martinez

Il Manchester United sarebbe alla ricerca di un attaccante centrale dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

L'attaccante individuato da Ten Hag sarebbe Lautaro Martinez, che potrebbe ritrovare Christian Eriksen. La valutazione del cartellino dell'argentino sarebbe di circa 90 milioni di euro. La società presieduta dagli Zhang lo riterrebbe centrale per il progetto tecnico ( ha rinnovato il contratto fino al 2026 nella scorsa stagione) ma in caso di offerta allettante, le parti potrebbero sedersi a tavolino. Il suo erede potrebbe arrivare dalla Spagna, sponda Atletico Madrid. Giuseppe Marotta sarebbe sempre interessato a riportare in Italia Alvaro Morata.

Piace Rebic per il futuro

L'Inter ha in mente di rinforzare l'attacco poiché non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe non rinnovare il prestito a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Il nome che potrebbe essere preso in considerazione sarebbe quello di Ante Rebic, in uscita dal Milan. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2025 ma potrebbe lasciare Milanello a fine stagione. L'ex Verona sarebbe stato trattato già dall'Inter sotto l'era Antonio Conte.

Ritorno di fiamma per Alex Sandro

Robin Gosens non sarebbe stato tolto dal mercato dall'Inter, che ascolterebbe eventuali offerte.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e, in caso di addio, i dirigenti meneghini avrebbero pensato di puntare su Alex Sandro della Juventus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza e potrebbe essere un'opportunità low costo da accostare al titolare Federico Dimarco. Il terzino della Juve potrebbe chiedere uno stipendio da circa 5 milioni di euro annui.

Intrigo Inzaghi-Simeone

L'Atletico Madrid potrebbe pensare di affidare la guida tecnica della rosa a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Diego Simeone potrebbe dunque concludere la sua esperienza con i Colchoneros. Il tecnico dell'Inter ha un contratto fino al 2024 e potrebbe accettare una nuova esperienza. Inoltre, per l'allenatore piacentino si è spesso parlato di esonero quando Dzeko e compagni manifestavano difficoltà in campionato. L'Inter per sostituirlo avrebbe pensato proprio a Simeone se si fosse liberato a fine stagione.