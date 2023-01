Dopo il mancato rinnovo di Milan Skriniar, l'Inter è alla ricerca di un possibile sostituto nella fase difensiva; l'idea che sta prendendo piede in queste ore sarebbe la possibilità di ingaggiare a parametro zero Alex Sandro, che è in scadenza di contratto con la Juventus.

Il trentunenne difensore brasiliano potrebbe ricoprire diversi ruoli in difesa, dal terzino nell'impostazione a tre all'esterno di fascia nella difesa a quattro, e persino eventualmente scalare a centrocampo.

L'Inter starebbe pensando al giocatore in quanto il suo contratto con la società bianconera è in scadenza nel giugno 2023 e, dalle ultime fonti in casa Juventus, sembra complesso il rinnovo del contratto: quindi, si sta andando verso una separazione da Torino in estate.

Alex Sandro, il nodo dell'ingaggio

Quello che potrebbe frenare l'ingaggio di Alex Sandro da parte dell'Inter è il nodo rappresentato dall'elevato ingaggio percepito dal giocatore.

Infatti, il difensore brasiliano classe 1991 potrebbe accettare un nuovo contratto in Italia soltanto con un minimo di stipendio di 5 milioni di euro a stagione, considerati eccessivi dalla proprietà interista.

La proposta che avrebbe in mente il direttore sportivo Giuseppe Marotta sarebbe intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, considerando anche l'età del giocatore, non esattamente un profilo di prospettiva, ma piuttosto un buon rinforzo che possa dare alternative importanti.

L'Inter non sembra disposta a trattare troppo sugli ingaggi, come dimostrato dalla vicenda Skriniar; il tetto fissato dal club per le operazioni in entrata e per gli stipendi dei giocatori rimane il punto fisso del prossimo mercato nerazzurro.

La situazione di Gosens all'Inter

Un altro importante nodo da sciogliere in casa nerazzurra è rappresentato dalla situazione di Robin Gosens.

Il ventottenne tedesco non è ancora riuscito a brillare nell'Inter e Simone Inzaghi non ha ancora scommesso sull'esterno, puntando forte su Dimarco, ormai il titolare effettivo del ruolo sulla fascia sinistra.

Robin Gosens era arrivato all'Atalanta dall'Olanda nel 2017, trascinando la squadra di Gasperini ad obiettivi inimmaginabili per il club bergamasco.

Nella finestra del mercato invernale del 2022, a gennaio l'esterno tedesco è sbarcato a Milano, con un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di presenze e gol, non ancora attivato dalla squadra nerazzurra che sta valutando il futuro del giocatore.

Nel caso di rinuncia a Robin Gosens da parte della società interista, si aprirebbero ulteriori possibilità per l'arrivo di Alex Sandro nella prossima stagione.