Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, se Frederic Massara nella prossima estate dovesse diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, potrebbe provare a "portare con sé" dal Milan due calciatori, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega.

Intanto, stando alle indiscrezioni riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe aperto alla cessione di Nicolò Zaniolo, profilo che la Juventus seguirebbe da tempo.

Juve, se Massara diventasse il nuovo direttore sportivo potrebbe portare con sé Kalulu e Pobega dal Milan

La Juventus starebbe pensando per la prossima stagione di cambiare direttore sportivo e uno dei nomi seguiti dalla nuova dirigenza bianconera sarebbe quello di Frederic Massara del Milan.

Il braccio destro di Paolo Maldini piacerebbe alla Juve come profilo adatto a individuare giovani talenti: secondo alcune indiscrezioni qualora il suo trasferimento in bianconero dovesse avvenire, anche un paio di calciatori rossoneri potrebbero 'seguirlo' alla Juventus, si tratterebbe di Pierre Kalulu e di Tommaso Pobega.

Per quanto concerne Kalulu, il difensore del Milan ha dimostrato nella scorsa stagione di avere potenzialità come difensore centrale, un ruolo che la Juventus vorrebbe coprire in estate con un profilo da accostare a Gleison Bremer. Secondo le indiscrezioni inoltre, Massimiliano Allegri apprezzerebbe la duttilità tattica di Kalulu, che nella sua carriera ha ricoperto praticamente tutti i ruoli della retroguardia.

Per quanto concerne Pogeba invece, il giovane centrocampista starebbe faticando a trovare spazio nella mediana rossonera, chiuso settimanalmente dal duo di titolari intoccabili Tonali-Bennacer. Ecco perché la Juventus potrebbe tentare di portarlo alla Continassa e di farlo divenire l'erede di Adrien Rabiot, calciatore che andrà in scadenza di contratto con i bianconeri a fine della stagione in corso.

Questa doppia operazione, costerebbe alla Juventus una cifra vicina ai 45 milioni di euro, in quanto il Milan valuterebbe circa 30 milioni Kalulu e 15 Pobega.

Gianluca Di Marzio: 'La Roma ha aperto alla cessione di Nicolò Zaniolo già da gennaio'

La Juventus, seguirebbe da tempo il profilo di Nicolò Zaniolo e secondo il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Roma potrebbe aprire a una cessione del numero 22 già da questa sessione invernale: "Si scalda il mercato in uscita della Roma, in particolare per Nicolò Zaniolo, uno dei giocatori maggiormente impiegati in questa stagione nel reparto offensivo dei giallorossi. La Roma ha dunque aperto alla cessione di Zaniolo a gennaio".

Zaniolo è valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro, con il 15% dei ricavati che andrebbe nelle casse dell'Inter.